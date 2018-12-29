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Новости
Украина
29 декабря 18, 11:35
Куда боевики перебросили танки и Грады в Донбассе?
Донбас Луганск
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По данным ОБСЕ, 19 танков и 22 РСЗО Град находятся в нескольких километрах от захваченного гибридными войсками РФ Луганска

Беспилотник специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировал танки и Грады боевиков недалеко от временно оккупированного Луганска. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

26 декабря БПЛА обнаружил 12 самоходных гаубиц (2С1 Гвоздика, 122 мм), 14 буксируемых гаубиц (Д-30 Лягушка, 122 мм) и шесть противотанковых пушек (МТ-12 Рапира, 100 мм) на полигоне возле Бугаевки, что  в 37 км к юго‑западу от Луганска.

Также, по данным ОБСЕ, восемь танков (Т-64), три зенитных ракетных комплекса (9К35 Стрела-10), пять минометов (2Б11 Сани, 120 мм) и один противотанковый ракетный комплекс (предположительно, 9П148 Конкурс, 135 мм) на полигоне возле Бугаевки.

11 танков (Т-72) террористов находились на полигоне возле Шимшиновки, что в 27 километрах к юго-западу от Луганска.

27 декабря беспилотник зафиксировал 22 реактивные системы залпового огня (РСЗО; БМ-21 Град, 122 мм) неподалеку от Хрустального (бывший Красный Луч, - ред.), что в 56 километрах к юго-западу от Луганска.

29 декабря 2018 года в первые часы боевики нарушили режим прекращения огня в Донбассе на новогодние праздники.

29 декабря 2018 года с полуночи в Донбассе на линии столкновения должен был начать действовать режим "тишины", о котором договорилась трехсторонняя контактная группа в Минске.
liga.net
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