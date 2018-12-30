В Донбассе замечен генерал РФ, курировавший химатаку в Сирии

В Министерстве информационной политики подтверждают развертывание российской спецоперации, целью которой является обвинение Украины в проведении химической атаки против мирных жителей в Донбассе. Об этом сообщает заместитель министра информполитики Дмитрий Золотухин в Facebook.

В ведомстве назвали данные Главного управления разведки о подготовке российских войск к теракту с использованием химикатов перед Новым голом "не просто пугалками".

"По информации группы Информационное сопротивление в, так называемой, "ДНР" был замечен генерал российских вооруженных сил по фамилии Федоров (позывной "Фокусник"), который, по мнению экспертов ИС, осуществлял кураторство применения химического оружия в Восточной Гуте (Сирия)", - написал чиновник.

По словам Золотухина, в Мининформполитики Украины зафиксировали подготовку РФ информполя к осуществлению химатаки еще более 10 дней назад: "Сначала были замечены массированные информационные вбросы системного характера". "Потом, контекст специальной операции кристаллизовался", - добавил он.

Эксперты в украинских спецслужбах осведомлены об угрозе и сопровождают информационное развертывание ситуации. Золотухин призвал представителей СМИ "обратить внимание и быть осторожными со сведениями, поступающими из открытых источников".

Ранее появилась информация о якобы скором наступлении ВСУ и готовящейся химической атаке в Донбассе.

Также командующий объединенными силами Сергей Наев заявил, что подготовка к ведению боевых действий в оккупированных сейчас населенных пунктах Донбасса пока не проводится.