Луценко заявил, что знает фамилию заказчика убийства Гандзюк

Следствию известен заказчик убийства советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк, его имя будет названо, когда соберут достаточно доказательств. Об этом генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил в эфире 5 канала.

"Следствие назовет. Фамилия будет озвучена тогда, когда следователь и прокурор будут иметь достаточно доказательств. Я эту фамилию уже знаю", - сказал Луценко.

На вопрос ведущей о том, кто заказал убийство журналиста Георгия Гонгадзе, Луценко сказал: "Аналогичный ответ. Можно все завершить за месяц, если (Николай - ред.) Мельниченко привезет в Украину запись и оригинальное записывающее устройство. От чего он отказывается с 2004 года. Чего отказывается? Спросите у Николая Мельниченко".

Ранее адвокат семьи Гандзюк Евгения Закревская заявила, что разглашая информацию о расследовании, Луценко вредит следствию по делу об убийстве.

5 ноября ГПУ объединила два уголовных производства по умышленному убийству Гандзюк в одно, которое будет вести СБУ. 31 июля неизвестный плеснул серной кислотой в лицо Ганздюк. 4 ноября она умерла. Полиция переквалифицировала уголовное производство в умышленное убийство.