Погода на 30 декабря: в Украину идут сильные морозы

В воскресенье, 30 декабря, в Украине ожидают дождь и снег. Средняя температура воздуха будет колебаться от -3 градусов до нуля, а на северо-востоке в ночь на 30 декабря ударят морозы до 14 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

В Харьковской, Сумской, Луганской, Черниговской областях ночью ожидается от 10 до 14 градусов мороза, днем 30 декабря -4...-8 градусов.

В западных областях и на юге Украины ночью будет от 3 мороза до 3 градусов тепла, а вот днем температура может достичь +5 градусов.

"В Киеве 30 декабря снова сыро, периодически небольшой снег и мокрый снег. Ближайшей ночью в столице -2...-4 градуса, днем в воскресенье 0...-2 градуса мороза", - отметила эксперт.

Прогноз погоды на воскресенье, 30 декабря, в городах Украины:

Ужгород - +1...+3 Львов - +1...+3 Ивано-Франковск - +1...+3 Тернополь - +1...+3 Черновцы - +1...+3 Хмельницкий - 0...+2 Луцк - +1...+3 Ривне - +1...+3 Житомир - +1...+3 Винница - 0...+2 Одесса - +1...+3 Николаев - 0...+2 Херсон - +1...+3 Симферополь - +1...+3 Кропивницкий - -1...+1 Черкассы - -1...+1 Чернигов - -2...-4 Сумы - -4...-6 Полтава - -1...-3 Днепр - 0...-2 Запорожье - 0...+2 Донецк - -1...-3 Луганск - -3...-5 Харьков - -3...-5 Киев - -1...+1

Ранее мы писали о том, что синоптики шокировали прогнозом погоды на январь 2019.