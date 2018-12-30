Погода на 30 декабря: в Украину идут сильные морозы

В воскресенье, 30 декабря, в Украине ожидают дождь и снег. Средняя температура воздуха будет колебаться от -3 градусов до нуля, а на северо-востоке в ночь на 30 декабря ударят морозы до 14 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
В Харьковской, Сумской, Луганской, Черниговской областях ночью ожидается от 10 до 14 градусов мороза, днем 30 декабря -4...-8 градусов.
В западных областях и на юге Украины ночью будет от 3 мороза до 3 градусов тепла, а вот днем температура может достичь +5 градусов.
"В Киеве 30 декабря снова сыро, периодически небольшой снег и мокрый снег. Ближайшей ночью в столице -2...-4 градуса, днем в воскресенье 0...-2 градуса мороза", - отметила эксперт.
Прогноз погоды на воскресенье, 30 декабря, в городах Украины:
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