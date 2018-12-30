Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
31.71
USD
27.69
RUB
0.40
EUR
31.74
USD
27.71
RUB
0.40
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
30 декабря 18, 10:20
Погода на 30 декабря: в Украину идут сильные морозы
зима
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В воскресенье, 30 декабря, в Украине ожидают дождь и снег

В воскресенье, 30 декабря, в Украине ожидают дождь и снег. Средняя температура воздуха будет колебаться от -3 градусов до нуля, а на северо-востоке в ночь на 30 декабря ударят морозы до 14 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

В Харьковской, Сумской, Луганской, Черниговской областях ночью ожидается от 10 до 14 градусов мороза, днем 30 декабря -4...-8 градусов.

В западных областях и на юге Украины ночью будет от 3 мороза до 3 градусов тепла, а вот днем температура может достичь +5 градусов.

"В Киеве 30 декабря снова сыро, периодически небольшой снег и мокрый снег. Ближайшей ночью в столице -2...-4 градуса, днем в воскресенье 0...-2 градуса мороза", - отметила эксперт.

Прогноз погоды на воскресенье, 30 декабря, в городах Украины:

  • Ужгород - +1...+3
  • Львов - +1...+3
  • Ивано-Франковск - +1...+3
  • Тернополь - +1...+3
  • Черновцы - +1...+3
  • Хмельницкий - 0...+2
  • Луцк - +1...+3
  • Ривне - +1...+3
  • Житомир - +1...+3
  • Винница - 0...+2
  • Одесса - +1...+3
  • Николаев - 0...+2
  • Херсон - +1...+3
  • Симферополь - +1...+3
  • Кропивницкий - -1...+1
  • Черкассы - -1...+1
  • Чернигов - -2...-4
  • Сумы - -4...-6
  • Полтава - -1...-3
  • Днепр - 0...-2
  • Запорожье - 0...+2
  • Донецк - -1...-3
  • Луганск - -3...-5
  • Харьков - -3...-5
  • Киев - -1...+1

    • Ранее мы писали о том, что синоптики шокировали прогнозом погоды на январь 2019.
    Podrobnosti
    Ещё по теме:
    Тарифы на тепло в некоторых регионах завысили на 70%
    Непогода в Украине: обесточены 146 населенных пунктов
    В каких областях больше всего установлено теплосчетчиков
    Активисты пришли к Генконсульству Украины в Санкт-Петербурге
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • Текущий рейтинг
    Читаемые за сутки
    Читаемые за неделю
    Комментарии (0)
    Войти через:
    Последние новости
    В 2019 году все определят томос, Азов и фактор Зеленского
    noimageНа КПП в Майорске снова образовались пробки
    noimageВ Хмельницкой области грузовик врезался в кафе,есть погибшие
    noimageПочему Украина попала в замкнутый круг
    noimage2018: Год важных решений и неоконченной войны с РФ.
    Лента новостей