Выходные в Киеве: куда пойти 29 декабря - 1 января

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Предлагаем афишу лучших событий, которые пройдут в Киеве с 29 декабря по 1 января.Самый большой маркет подарков
Вас ждут целых 5 этажей вещей от лучших украинских производителей посуды, текстиля и декора для дома, одежды, украшений, белья, книг и детских игрушек, косметики и парфюмерии, аксессуаров для мужчин и женщин, вкусных подарков.Когда: 29-30 декабря, 20:00 Где: Всі. Свої, Десятинная, 12 Новый год 2019 на Софийской площади
Новый год 2019 на Софийской площади
Здесь вас ждет горячий глинтвейн, разнообразный фастфуд, художественные перфомансы и инсталляции.Когда: 19 декабря - 13 января Где: Софиевская площадь Новогодняя феерия Штрауса
Новогодняя феерия Штрауса
Для вас будет играть Национальный президентский духовой оркестр.Когда: 30 декабря, 19:00 Где: национальная филармония Украины, ул. Владимирский спуск, 2 Сколько стоит: от 100 гривен Концерт "Рождественская классика"
Концерт "Рождественская классика"
Прозвучит рождественская музыка семейства Штраусов, Иоганна Себастьяна Баха, Петра Чайковского, Арканджело Корелли, Вольфганга Амадея Моцарта, Антонио Вивальди, Иоганна Пахельбеля, Франца Шуберта и других.Когда: 28-30 декабря, 19:00 Где: театр имени Ивана Франко, площадь Ивана Франко, 3 Сколько стоит: от 300 гривен Цитрусовое королевство
Цитрусовое королевство
На Спивочем поле построят замки из апельсинов и лимонов. Кроме того вас ждут разнообразные развлечения, веселье, конкурсы, мастер-классы и фудкорт.Когда: 21 декабря - 13 января, с 10:00 Где: Спивоче поле, ул. Лаврская, 33 Сколько стоит: для взрослых - 100 гривен, для детей - 75 гривен. Детям до 7 лет и участникам боевых действий - бесплатно.