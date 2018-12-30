Выходные в Киеве: куда пойти 29 декабря - 1 января

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Предлагаем афишу лучших событий, которые пройдут в Киеве с 29 декабря по 1 января.

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Новый год 2019 на Софийской площади Здесь вас ждет горячий глинтвейн, разнообразный фастфуд, художественные перфомансы и инсталляции. Когда: 19 декабря - 13 января Где: Софиевская площадь Новогодняя феерия Штрауса Когда: 19 декабря - 13 января Где: Софиевская площадь Новогодняя феерия Штрауса