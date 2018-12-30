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Новости
Украина
30 декабря 18, 10:34
Выходные в Киеве: куда пойти 29 декабря - 1 января
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Совсем скоро Новый год, а это значит, что впереди нас ждут 4 выходных дня

Обязательно проведите их ярко, весело и незабываемо. Встретьтесь с родными, близкими и друзьями. Скорее выбирайте Организаторы подготовили огромное количество мероприятий для вас.

Предлагаем афишу лучших событий, которые пройдут в Киеве с 29 декабря по 1 января.

Самый большой маркет подарков

Вас ждут целых 5 этажей вещей от лучших украинских производителей посуды, текстиля и декора для дома, одежды, украшений, белья, книг и детских игрушек, косметики и парфюмерии, аксессуаров для мужчин и женщин, вкусных подарков.

Когда: 29-30 декабря, 20:00 Где: Всі. Свої, Десятинная, 12 Новый год 2019 на Софийской площади

Новый год 2019 на Софийской площади 

Здесь вас ждет горячий глинтвейн, разнообразный фастфуд, художественные перфомансы и инсталляции.

Когда: 19 декабря - 13 января Где: Софиевская площадь Новогодняя феерия Штрауса

Новогодняя феерия Штрауса

Для вас будет играть Национальный президентский духовой оркестр.

Когда: 30 декабря, 19:00 Где: национальная филармония Украины, ул. Владимирский спуск, 2 Сколько стоит: от 100 гривен Концерт "Рождественская классика"

                           Концерт "Рождественская классика"

Прозвучит рождественская музыка семейства Штраусов, Иоганна Себастьяна Баха, Петра Чайковского, Арканджело Корелли, Вольфганга Амадея Моцарта, Антонио Вивальди, Иоганна Пахельбеля, Франца Шуберта и других.

Когда: 28-30 декабря, 19:00 Где: театр имени Ивана Франко, площадь Ивана Франко, 3 Сколько стоит: от 300 гривен Цитрусовое королевство

                          Цитрусовое королевство

На Спивочем поле построят замки из апельсинов и лимонов. Кроме того вас ждут разнообразные развлечения, веселье, конкурсы, мастер-классы и фудкорт.

Когда: 21 декабря - 13 января, с 10:00 Где: Спивоче поле, ул. Лаврская, 33 Сколько стоит: для взрослых - 100 гривен, для детей - 75 гривен. Детям до 7 лет и участникам боевых действий - бесплатно.
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