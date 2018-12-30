В Хмельницкой области грузовик врезался в кафе,есть погибшие

В ночь на 30 декабря на перекрестке возле села Давыдковцы Хмельницкого района 38-летний водитель грузовика не справился с управлением и протаранил кафе. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

- На перекрестке транспортное средство по неустановленным пока причинам съехало с дороги на обочину и врезалось в недействующее кафе. В кабине автомобиля на тот момент было пять человек - водитель и четверо пассажиров. Трое из них - водитель и двое мужчин 1990 и 1994 рождения - погибли на месте происшествия. Еще двое мужчин, 1982 и 1994 г.р., госпитализированы в областную больницу, - сказано в сообщении.

В результате аварии кабина грузовика была настолько сильно повреждена, что спасателям пришлось доставать погибших и пострадавших с помощью специального оборудования.