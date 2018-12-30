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Новости
Украина
30 декабря 18, 11:47
В Хмельницкой области грузовик врезался в кафе,есть погибшие
дтп
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Еще два человека госпитализированы.

В ночь на 30 декабря на перекрестке возле села Давыдковцы Хмельницкого района 38-летний водитель грузовика не справился с управлением и протаранил кафе. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

- На перекрестке транспортное средство по неустановленным пока причинам съехало с дороги на обочину и врезалось в недействующее кафе. В кабине автомобиля на тот момент было пять человек - водитель и четверо пассажиров. Трое из них - водитель и двое мужчин 1990 и 1994 рождения - погибли на месте происшествия. Еще двое мужчин, 1982 и 1994 г.р., госпитализированы в областную больницу, - сказано в сообщении.

В результате аварии кабина грузовика была настолько сильно повреждена, что спасателям пришлось доставать погибших и пострадавших с помощью специального оборудования.

Фото: Нацполиция
kp.ua
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