На КПП в Майорске снова образовались пробки

На контрольно-пропускных пунктах в Донбассе снова образовались пробки. Утром 30 декабря около 300 автомобилей застряли в очередях на въезд и выезд. Об этом сообщили в пресс-службе Гостаможслужбы Украины.

- Вчера военнослужащие Лисичанского и Краматорского отрядов, совместно с представителями ДФС из состава Объединенных сил, в двух человек, которые направлялись через КПВВ "Станица Луганская" и "Майорское" на выход в ТОТ Украины, нашли скрытый груз, а именно – компьютерные "Компьютерная техника и квадрокоптер на общую сумму более 22 000 гривен. Товар передан компетентным органам для принятия правового решения", - добавили пограничники.

Накануне новогодних праздников на востоке Украины на контрольно-пропускных пунктах в автомобильных заторах остановились 345 автомобилей.