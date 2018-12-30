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Украина
30 декабря 18, 12:00
На КПП в Майорске снова образовались пробки
кпп
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В очередях стоят около 300 автомобилей.

На контрольно-пропускных пунктах в Донбассе снова образовались пробки. Утром 30 декабря около 300 автомобилей застряли в очередях на въезд и выезд. Об этом сообщили в пресс-службе Гостаможслужбы Украины.

Сколько автомобилей собралось на въезде/выезде: "Майорское" - 20/60; "Марьинка" - 0/90; "Новотроицкое" - 55/40; "Гнутово" - 20/10

- Вчера военнослужащие Лисичанского и Краматорского отрядов, совместно с представителями ДФС из состава Объединенных сил, в двух человек, которые направлялись через КПВВ "Станица Луганская" и "Майорское" на выход в ТОТ Украины, нашли скрытый груз, а именно – компьютерные "Компьютерная техника и квадрокоптер на общую сумму более 22 000 гривен. Товар передан компетентным органам для принятия правового решения", - добавили пограничники.

Накануне новогодних праздников на востоке Украины на контрольно-пропускных пунктах в автомобильных заторах остановились 345 автомобилей.
kp.ua
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