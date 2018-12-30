В 2019 году все определят томос, Азов и фактор Зеленского

На политические события следующего года глобально повлияют три фактора.

Первый - это Томос для Православной церкви Украины, который ожидается в начале 2019 года. Этот церковный указ во многом определит дальнейшие события. Нет сомнений, что Россия будет использовать этот фактор в попытке ослабить позиции Украины. Я не исключаю провокаций, неизбежно будут и проблемы с разделом имущества. Это может привести к определенным виткам напряжения. Дай Бог, чтобы все прошло максимально мирным путем.

Второй фактор - керченские события. Эта провокация России еще не разрешена и может получить развитие. Например, дальнейшие шаги России по фактической аннексии Азовского моря и блокады украинских портов.

Ну и, наконец, третье - это место Зеленского в рейтинге кандидатов в президенты (в зависимости от опросов, оно колеблется от третьего до второго - Ред). Если он пойдет на выборы, это существенно повлияет на все предвыборные расклады. Это кандидат, который стремительно ворвался в гипотетический и условный второй тур. С этим фактором придется считаться всем остальным участникам выборов. Потому что рейтинг Зеленского создает элемент неожиданности. Кандидаты давным-давно привыкли друг к другу, они по десять лет готовятся. А тут новый и неожиданный. Придется им думать, что делать.

Первая пятерка лидеров, пожалуй, останется неизменной уже до выборов. Разве что шестой рейтинговый кандидат изловчится и обретет "второе дыхание" или, наоборот, один из нынешних лидеров не пойдет на выборы. А дальше все будет зависеть от того, кто какую глупость сделает и на кого компромат накопает. Ну и от событий на внешней арене, которые могут повлиять на смену приоритетов у избирателей.

Высокий интерес к президентским выборам вполне объясним. Каждый из кандидатов понимает, условно: медаль на выборах президента получит только один, а все остальные - бонусы. И вот эти бонусы они попытаются конвертировать в победу на выборах в Верховную Раду, которые состоятся осенью 2019 года. Конечно, новоизбранный президент сможет в той или иной степени корректировать эти выборы, такая у нас традиция. Плюс те политики, которые раньше его не любили, после победы пылко полюбят. Но есть и избиратели. Надо еще и с ними считаться. Поэтому все будут собирать бонусы на президентских выборах.

Вообще, у нас парламентско-президентская республика. Так что выборы в Раду будут определять и состояние нашей экономики, и политическое будущее. Плюс, они очень сильно изменят конфигурацию в парламенте. Но пока предсказать их результат сложно.

Возможен ли реванш пророссийских сил в следующем году? Я думаю, будет личный реванш представителей Оппоблока и прочих партий этого толка. Они усилят свои позиции. После Революции Достоинства они так разочаровали людей, что на выборах очень много недобрали из того, что могут получить сейчас на своем электоральном поле. Потому что небогатые избиратели, особенно жители востока, недовольны ситуацией в стране.

Я думаю, у них есть деньги на это. Но реального политического реванша - не будет.

Украинцы входят в 2019 год почти с теми же настроениями, что и три года назад. Конечно, доминирует недовольство и разочарование. Президентские выборы если и изменят этот момент к лучшему, то очень ненадолго. По нашей доброй традиции, настроения населения улучшаются сразу после избрания нового президента. Дальше у него будут три-четыре месяца на то, чтобы насладиться триумфом. До новой волны разочарования.

Но это не главное. Настроения жителей страны, которая находится в таком сложном положении, в условиях войны с Россией, вполне понятны и объяснимы. Главное — движемся мы вперед, в правильном направлении, или нет. Я все-таки имею основания говорить, что очень медленно, но мы движемся. С 90-х годов мы ежегодно замеряем индекс социального самочувствия украинского общества. Вплоть до 2000-х годов он неуклонно падал. Затем очень медленно, но пошел вверх: до 37,5 баллов (из 60) в 2013 году. Тогда как условным нулем (баланс негатива и позитива) является отметка в 40 баллов. По данным мониторинга Института социологии НАН Украины, которые мы получили в этом году (они будут опубликованы в феврале), мы этот ноль наконец-то преодолели.