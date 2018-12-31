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Новости
Украина
30 декабря 18, 21:52
Сколько ID-карт выдано в Украине, рассказал Аваков
паспорт Украины
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На сегодня в Украине выдано более 5 млн ID-карт

В Украине уже выдано свыше 5 миллионов ID-карт. Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил Интерфакс-Украина.

"В Украине уже выдано более 5 млн ID-карт. Да, есть сложности переходного периода - на местах в ЖЭКах, не хватает кардридеров, и человек вынужден носить с собой дополнительную бумажку с пропиской. Но мы сейчас решаем через Кабмин, чтобы обязать ЖЭКи на местах иметь эти устройства для считывания информации", - сказал он.

По словам Авакова, в ближайшее время по внутренним ID-паспортам можно будет посещать страны Прибалтики.

Напомним, в октябре Кабинет министров внес изменения в порядок оформления паспорта гражданина Украины в форме ID-карты.

Согласно изменениям, с 1 ноября 2018 года граждане Украины будут иметь возможность обменять паспорт в форме книжечки на паспорт в форме ID-карточки по желанию в любое время.

Паспорта в форме ID-карты в Украине начали выдавать в январе 2016 года.
liga.net
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