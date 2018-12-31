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Новости
Украина
30 декабря 18, 22:02
На Буковине церковная община перешла из РПЦ в ПЦУ
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Церковная община с.Боянчук обхявила о переходе из подчичения РПЦ в Православную церковь Украины

Церковная община с.Боянчук Заставновского района Черновицкой области приняла решение о переходе из подчинения РПЦ к Православной церкви Украины. Об этом сообщество "Православные Буковины" пишет у себя в Facebook.

"30 декабря в селах Карапчев (Вижниччина) и Боянчук (Заставненщина) состоялось собрание мирян о переходе из РПЦ под юрисдикцию новой Православной церкви Украины. Результат такой - люди в этих селах большинством голосов высказались за ПЦУ", - говорится в сообщении.

В Карапчеве, в частности, за ПЦУ проголосовали более 350 мирян из 400 присутствовавших.

С завтрашнего дня, 31 декабря, в указанных церковных общинах начнется процедура регистрации приходов.

Напомним, официальное подписание томоса Вселенским патриархом состоится 5 января 2019 года.

15 декабря на объединительном соборе была основана украинская объединенная церковь. Ее возглавил епископ УПЦ КП Епифаний - он получит томос от Вселенского патриархата. Новоизбранный глава поместной украинской православной церкви, выступая на Софийской площади, призвал всех желающих присодиниться к украинской объединенной церкви.
liga.net
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