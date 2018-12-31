Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
31.71
USD
27.69
RUB
0.40
EUR
31.74
USD
27.71
RUB
0.40
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
30 декабря 18, 22:49
В Ивано-Франковске убили криминального авторитета
криминал
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В Ивано-Франковске на улице застрелили мужчину

В Ивано-Франковске в воскресенье, 30 декабря, прямо на улице расстреляли мужчину. Об этом сообщает издание Галка.

Стрельба произошла на улице Хотинская. На месте событий нашли три гильзы. Неизвестный стрелял, предположительно, вплотную. Убитый мужчина на вид среднего возраста. По данным издания, он был известен в криминальных кругах и провел не один десяток лет в тюрьме.

В полиции сообщили, что нападавшего искали по горячим следам. Злоумышленник, или злоумышленники, были на черной машине без номерных знаков. Впоследствии на улице Набережной нашли сожженную машину, которая может принадлежать нападавшим.

.
liga.net
Ещё по теме:
На Сумщине произошло жестокое тройное убийство (ФОТО)
В Украине снова объявлено штормовое предупреждение
Убит доброволец Сармат: Одна из версий - заказ олигарха
"Он был обречен": подробности уничтожения Захарченко
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Украине готовят скандальный законопроект о насилии
noimageСемьям пленных украинских моряков выплатили по 100 тыс. грн
noimageЗа взятки задержан чиновник Полтавагаздобычи
noimageНа Буковине церковная община перешла из РПЦ в ПЦУ
noimageСколько ID-карт выдано в Украине, рассказал Аваков
Лента новостей