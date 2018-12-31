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Новости
Украина
30 декабря 18, 23:37
Семьям пленных украинских моряков выплатили по 100 тыс. грн
пленные моряки
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Семьям украинских моряков, захваченных в плен Россией, выделили одноразовую денежную помощь

Семьям украинских моряков, захваченных в плен Россией в конце ноября, выплачено по 100 тыс. грн одноразовой помощи. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ).

По инициативе министерства 5 декабря правительство приняло постановление, которое предоставило возможность поддержать лиц, которые были незаконно задержаны в результате акта вооруженной агрессии со стороны РФ 25 ноября в районе Керченского пролива.

Министр Вадим Черныш отметил, что МинВОТ постоянно поддерживает связь с международными гуманитарными организациями, адвокатами военнопленных для скорейшего освобождения моряков.

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон потребовали от России предоставить всем кораблям беспрепятственный проход через Керченский пролив и немедленно освободить захваченных украинских моряков.
liga.net
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