Семьям пленных украинских моряков выплатили по 100 тыс. грн

Семьям украинских моряков, захваченных в плен Россией в конце ноября, выплачено по 100 тыс. грн одноразовой помощи. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ).

По инициативе министерства 5 декабря правительство приняло постановление, которое предоставило возможность поддержать лиц, которые были незаконно задержаны в результате акта вооруженной агрессии со стороны РФ 25 ноября в районе Керченского пролива.

Министр Вадим Черныш отметил, что МинВОТ постоянно поддерживает связь с международными гуманитарными организациями, адвокатами военнопленных для скорейшего освобождения моряков.

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон потребовали от России предоставить всем кораблям беспрепятственный проход через Керченский пролив и немедленно освободить захваченных украинских моряков.