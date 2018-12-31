В Украине готовят скандальный законопроект о насилии

Начиная с 11 января 2019 года вступают в силу изменения в Уголовного кодекса касательно изнасилования и сексуального насилия, как один из этапов реализации положений Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия над женщинами и домашнего насилия, а также борьбе с этими явлениями.





Таким образом, вскоре Украина государство присоединится к 10 стран Европы, в которых секс без согласия признается изнасилованием. При определении — было совершено сексуальное насилие или нет, главным моментом станет согласие потерпевшей стороны на эти действия. Соответственно, если такого согласия не было, то такие действия являются противоправными.





Юристы дают понять: в Украине возможно привлечь к уголовной ответственности за изнасилование только в случае, если было применение угроз, силы или злоупотребление уязвимым состоянием потерпевшей лица.





В свою очередь, психологи добавляют, что чаще всего происходит сексуальное насилие в браке, но на самом деле женщины не говорят об этом, не идут в полицию: женщины в браке не идентифицируют принуждение к сексу как насилие и нарушение их прав, или же боятся физического, психологического или материального давления мужа.





Основной недочётом в новом законе является то, что нет четкого определения, каким образом идентифицировать и доказать согласие, поскольку относительно согласия есть только одна заметка, которая объясняет все то, что нужно.





Согласно опросам, большинство женщин не знают об изменениях в Уголовном кодексе Украины относительно изнасилования и сексуального насилия. Но при этом практически все заявили, что согласие на секс является обязательной. В свою очередь, только 53% опрошенных ответили, что им не приходилось заниматься сексом с партнером, который на самом деле не хотел этого.





77% людей ответили, что никакие условия не могут допускать секс без согласия. Однако 10% респондентов считают, что секс без согласия приемлемым, если люди состоят в интимных отношениях или длительное время живут вместе, а также если человек на предложение секса не говорит четко «Нет».





Только 24% охваченных опросом сообщили, что никогда не соглашались на секс, которого не хотели. Значительная часть респондентов сообщили, что соглашались на секс, которого не хотели, при определенных условиях (чувство долга, страха перед партнером, с целью избежать ссор и т. д.).



