В Донбассе на пункте пропуска "ЛНР" умер человек

На блокпосту "ЛНР" южнее моста в Станице Луганской в карете скорой помощи видели тело умершего мужчины возрастом от 65 до 80 лет. По словам медработников, утром он прибыл на этот блокпост, однако ему стало плохо, что привело к летальному исходу, когда он ожидал перехода на подконтрольную Киеву территорию. Об этом сказано говорится в отчете СММ ОБСЕ от 29 декабря, передает пресс-центр ООС.



- Через несколько часов у этого самого блокпоста команда СММ также видела в середине кареты скорой помощи женщину на вид около 80 лет. Врач международной организации, который присутствовал на блокпосту, сообщил, что женщина пожаловалась на проблемы с сердцем после того, как перешла блокпост со стороны подконтрольных власти Украины районов, и ее доставят в больницу в Луганске, - говорится в заявлении.



Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации заявила, что "искусственное создание ситуации неорганизованности в работе КПВВ в холодное время года со стороны российско-оккупационных войск в очередной раз подвергает опасности мирное население, демонстрирует откровенное пренебрежение минского договоренностями и нежелание соблюдать взятые обязательства".