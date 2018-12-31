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Новости
Украина
31 декабря 18, 09:55
В Донбассе на пункте пропуска "ЛНР" умер человек
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Мужчине стало плохо, когда он ждал перехода на подконтрольный власти Украины район.

На блокпосту "ЛНР" южнее моста в Станице Луганской в карете скорой помощи видели тело умершего мужчины возрастом от 65 до 80 лет. По словам медработников, утром он прибыл на этот блокпост, однако ему стало плохо, что привело к летальному исходу, когда он ожидал перехода на подконтрольную Киеву территорию. Об этом сказано говорится в отчете СММ ОБСЕ от 29 декабря, передает пресс-центр ООС. 


- Через несколько часов у этого самого блокпоста команда СММ также видела в середине кареты скорой помощи женщину на вид около 80 лет. Врач международной организации, который присутствовал на блокпосту, сообщил, что женщина пожаловалась на проблемы с сердцем после того, как перешла блокпост со стороны подконтрольных власти Украины районов, и ее доставят в больницу в Луганске, - говорится в заявлении. 

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации заявила, что "искусственное создание ситуации неорганизованности в работе КПВВ в холодное время года со стороны российско-оккупационных войск в очередной раз подвергает опасности мирное население, демонстрирует откровенное пренебрежение минского договоренностями и нежелание соблюдать взятые обязательства".
kp.ua
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