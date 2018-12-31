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31 декабря 18, 10:40
Погода в Украине: будет ли снег на Новый год? Карта
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31-го на Западе пройдут дожди с мокрым снегом, а уже новый год Украина встретит практически с чистым небом

31 декабря на западе Украины пройдут дожди с мокрым снегом. Температура днем - 2-3 градуса тепла, сообщает Укргидрометцентр.

К северу и востоку будет прохладнее: в Чернигове - 3-5 градусов ниже нуля, в Сумах, Харькове, Полтаве, Луганске и Донецке - 5-7 градусов со знаком минус.

На юге тепло - Одесса, Николаев и Херсон - 0-2 градуса. Симферополь - 1-3 градуса тепла.

В столице днем прогнозируется от -1 до +1.

Фото: Укргидрометцентр

В ночь на Новый год по Украине без существенных осадков. На западе, в центре и на юге температура от -2 до -6. Крым - 2-4 градуса ниже нуля.

На востоке еще холоднее - в Сумах, Харькове и Луганске - 9-12 градусов мороза.

Чернигов - 7-9 градусов со знаком минус. Киев - от -2 до -4.

Фото: Укргидрометцентр

Днем в Луцке и Ровно пройдут дожди с мокрым снегом. Температура будет держаться ниже нуля: от -1 на западе до -4 в Луганске.

На северо-западе ожидается даже потепление - 1-3 градуса тепла.
liga.net
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