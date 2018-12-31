Три задачи для 2019 года. Главное - не останавливаться

Подводя итоги года, уверенно могу сказать, что "пациент скорее жив". Украина борется и постепенно ликвидирует системные проблемы в экономике. Об этом говорят официальная статистика и международное сообщество.





Чем был богат 2018 год

Экспорт растет на протяжении двух лет. В 2018 году на 20% выросли капитальные инвестиции. Мы улучшили свои позиции не только в рейтинге Doing Business, но и в глобальном инновационном индексе и в рейтинге конкурентоспособности стран. У нас растет пассажиропоток, Борисполь - самый быстрорастущий аэропорт Европы.





Кроме того, Украина улучшила индекс логистической эффективности.





Конечно, всем бы хотелось, чтобы реформы и связанный с ними рост были более стремительными. Но те структурные изменения, которые мы реализуем, дают результат. Успехи, которых нам удалось достичь - это не результат экстренного рывка или одного гениального решения. Это результат того, что мы называем "лупати сю скалу" - попросту выгрызания маленьких побед в разных сферах.





Чего ожидать в 2019-м

В 2019 году нам очень важно придерживаться стратегии реформ, которую мы начали 5 лет назад. Минэкономразвития, например, это удается. Три министра после Революции достоинства движутся в одном направлении и эта последовательность приносит плоды.





Например, систему электронных закупок ProZorro мы начали создавать еще во время Майдана и будем продолжать работать над ее усовершенствованием еще несколько лет. Так же дела обстоят с дерегуляцией, и с улучшением бизнес-климата.





Эти задачи будут стоять перед Украиной еще несколько лет, прежде чем мы достигнем показателей, которыми можно по-настоящему гордиться.





Задача №1

Главное - независимо от всех политических штормов, придерживаться выбранного курса экономической трансформации.





В следующем году мы столкнемся с большим вызовом - не распугать инвесторов дикой политической риторикой и нестабильностью.





Задача №2

Еще одна задача правительства - выплаты по внешним долгам.





Это нужно для того, чтобы быть понятными для наших партнеров, не создавать лишней нагрузки на курс гривни и не мешать выходу на внешние рынки частным компаниям.





Задача №3

Также важно в 2019 году подступиться к решению структурных проблем, которые нам пока не удалось сдвинуть с мертвой точки.









Речь идет о большой приватизации, создании рынка земли, упрощении подключения к электроэнергии. Надеюсь, что и этот, и следующий парламент смогут сохранить реформаторский настрой в период выборов.





Украину ждет большое будущее. Главное в 2019 году - не останавливаться.



