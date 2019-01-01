Украинские политики показали семьи перед Новым годом

Украинские политики и чиновники постарались показать себя с "человеческой" стороны, поздравляя украинцев с Новым годом. 31 декабря они активно делились праздничными видео и фото в своих социальных сетях. "КП" в Украине" посмотрела, как располагали к себе депутаты, прокуроры, мэры и премьер-министр.

Владимир Гройсман

Поздравление Владимира Гройсмана появилось в социальных сетях за три часа до новогоднего ролика президента. Премьер-министр говорил о мире на Донбассе и согласии в семьях, однако своих родных не показал.

Олег Ляшко

Другое дело Олег Ляшко. Женившийся в июне лидер "Радикальной партии" активно показывает свою жену и дом, что общественность объясняет скорыми президентскими выборами.

Игорь Мосийчук

Однопартиец Олега Ляшко показал в Фейсбук свою дочь Кристину и близких, с которыми он встречает Новый год.

Дочь Игоря Мосийчука Кристина - справа.





Депутат с близкими и друзьями.

Евгений Дейдей

Депутат Евгений Дейдей похвастался супругой. Вторая женитьба одного из самых молодых парламентариев Украины активно обсуждалась в 2018 году.

Фото: Фейсбук

Алексей Гончаренко

Депутат от "Блока Петра Порошенко" Алексей Гончаренко в 2018-м стал отцом второй раз, но к съемке новогоднего ролика детей решил не привлекать. Парламентарий из Одессы записывал видео на морозе и почему-то на русском языке.

Геннадий Труханов

Русская речь звучала и из уст мэра Одессы. Геннадий Труханов также "удивил", сыграв новогоднюю мелодию в начале записи.

Татьяна Острикова

Депутат от "Самопомощи" выложила фотографии своего украшенного дома. Также 39-летняя Острикова продемонстрировала оригинальное пальто-халат.

Анатолий Матиос

Даже военный прокурор 31 декабря оставил серьезность и примерил бороду.