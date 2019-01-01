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Новости
Украина
1 января 19, 01:25
В Виннице убили нескольких человек, двое из них - дети
полиция
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Полиция приехала по вызову жителя Винницы и обнаружила в квартире четырех убитых

В Виннице совершено убийство четырех человек, двое из которых – дети. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Винницы.

"31 декабря около 15 часов в полицию от диспетчера “скорой помощи” поступило сообщение, что в квартире в г. Виннице обнаружено без признаков жизни две женщины и мальчика. 3-летнюю девочку с телесными повреждениями в области головы госпитализирован в реанимационное отделение больницы", - уточняет Нацполиция.

"Скорую” вызвал житель Винницы, который сообщил, что обнаружил в своей квартире мертвыми 63-летнюю мать, 30-летнюю жену и 7-летнего сына. Его доставили в отдел для выяснения обстоятельств.

Пострадавшие погибли от нанесенных травм головы.

По последним данным, врачам не удалось спасти одного из детей. Во время оказания медицинской помощи девочка умерла в больнице.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство нескольких человек).
liga.net
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