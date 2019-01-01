Полиция задержала подозреваемого в убийстве в Виннице

Сотрудники полиции задержали родственника погибших в Виннице двух женщин и двух детей. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Винницы.

После проведения первоочередных следственных действий, на основании собранных доказательств, 30-летнего мужчину задержали по подозрению в совершении этого преступления в порядке ст. 208 УПК Украины.

"31 декабря около 15 часов в полицию от диспетчера “скорой помощи” поступило сообщение, что в квартире в г. Виннице обнаружено без признаков жизни две женщины и мальчика. 3-летнюю девочку с телесными повреждениями в области головы госпитализирован в реанимационное отделение больницы", - сообщила ранее Нацполиция.

Пострадавшие погибли от нанесенных травм головы.