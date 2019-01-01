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Новости
Украина
1 января 19, 02:02
Когда Украина может столкнуться с мировым кризисом?
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Украина может столкнуться с последствиями глобального экономического кризиса уже в 2019 году.
Об этом «Апострофу» рассказал экономический эксперт Борис Кушнирук.

“Это объективная реальность, поэтому в 2020 году более высокая вероятность кризиса. Но и в 2019 году его исключать нельзя, ведь это не предсказуемый процесс, который называется красивым термином — «Черный лебедь». Это событие, которое может появиться совершенно неожиданно и иметь существенное влияние”, — сказал Кушнирук.

 
Он отметил, что таким инцидентом может стать даже природный катаклизм, например, сильное землетрясение в Азии.

“Точно таким же образом может произойти и в 2019 году, когда еще что-то не будет связано с экономической ситуацией, но на это будут влиять какие-то конкретные проблемы, война, природные катаклизмы.

Все это может привести к взрыву кризиса и начать дестабилизировать экономическую ситуацию страны”, — пояснил эксперт.

источник: agrimpasa.com
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