Когда Украина может столкнуться с мировым кризисом?

Об этом «Апострофу» рассказал экономический эксперт Борис Кушнирук.





“Это объективная реальность, поэтому в 2020 году более высокая вероятность кризиса. Но и в 2019 году его исключать нельзя, ведь это не предсказуемый процесс, который называется красивым термином — «Черный лебедь». Это событие, которое может появиться совершенно неожиданно и иметь существенное влияние”, — сказал Кушнирук.





Он отметил, что таким инцидентом может стать даже природный катаклизм, например, сильное землетрясение в Азии.





“Точно таким же образом может произойти и в 2019 году, когда еще что-то не будет связано с экономической ситуацией, но на это будут влиять какие-то конкретные проблемы, война, природные катаклизмы.





Все это может привести к взрыву кризиса и начать дестабилизировать экономическую ситуацию страны”, — пояснил эксперт.



