Красивые поздравления с днем Татьяны

25 января отмечается - Татьянин день. Мы собрали лучшие поздравления с днем Ангела Татьяны и днем студента.
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В светлый, тихий и зимний денечек
Я открою от дома замочек,
Чтоб поздравить в Татьянин день рьяно...
Догадались? Конечно, Татьяну!
Ты мила и красива, прелестна,
И походка твоя так чудесна!
Идеальна ты вся, без изъяна —
Обожаема мною Татьяна!
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С Днем студента! Желаю удачи, энергии, вдохновения, ярких впечатлений, легких экзаменов, интересных событий. Пусть студенческие годы пройдут легко, беззаботно и оставят приятные воспоминания на всю жизнь. Пусть сегодняшний праздник будет супер веселым и бесшабашным!
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День студента - лучший праздник!
Поздравляю всех-всех-всех.
Ведь пора эта прекрасна,
Впереди - вся жизнь, успех...
Я желаю счастья, дружбы,
Достижений и побед.
Море знаний самых нужных
И удач в зачетах всех!
***
Таня, Танечка, Танюша,
Поздравления принимай.
Оставайся самой лучшей,
Не грусти и не скучай.
В зимний праздник, в день Татьяны
От любви к тебе все пьяны.
Только тот еще не пьян,
Кто не слышал про Татьян.
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Лекций - не скучных. Профессоров - не строгих. Семинаров - интересных и плодотворных. Зачетов - автоматом. Сессий - коротких. Лабораторных - самосдающихся, а курсовых - самопишущихся. Ночей - веселых, друзей - бесшабашных. С днём студента!
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Вау! Круто! День студента.
В ожидании момента
Весь студенческий народ,
Не сдаёт с утра зачет.
Значит надо расслабляться,
И веселья не пугаться,
Пусть учеба отдохнет,
И студентов не найдет.
Всем студентам пожелаем
Грызть гранит науки,
И усердия во всем,
И дипломы в руки!
***
Татьянин день мы отмечаем,
Душевно Тань всех поздравляем,
Желаем им любви огромной,
Семейной жизни их достойной.
Друзей, лишь, преданных иметь,
Знакомых было, чтоб не счесть,
Врагов - свести всех до "нуля",
Печали гнать все от себя...
Всегда улыбчивыми быть,
В любви, достатке только жить!
***
Сегодня праздник - день студента! Несет он радость и, конечно, позитив. Быть студентом - это классно! Быть студентом - красота! Пускай везет во всем на свете, пусть сессия сдается на "ура", преподаватель добрый будет, ну и учись ты иногда.
***
Сегодня с Днем студентов
Поздравлю вас, друзья,
Удачной вам учебы
Всем пожелаю я.
Чтоб сессии сдавали
Легко и без усилий,
Зачеты получали,
И слезы, чтоб не лили.
Студенческое братство,
Сегодня веселитесь,
К заветному диплому
С улыбкою стремитесь.
Фото: поздравления с Днем Татьяны
Фото: поздравления с Днем Татьяны
Фото: поздравления с Днем Татьяны
Фото: поздравления с Днем Татьяны
***
Татьянин день мы отмечаем,
Душевно Тань всех поздравляем,
Желаем им любви огромной,
Семейной жизни их достойной.
Друзей, лишь, преданных иметь,
Знакомых было, чтоб не счесть,
Врагов - свести всех до "нуля",
Печали гнать все от себя...
Всегда улыбчивыми быть,
В любви, достатке только жить!
***
Все думают, что студент хочет учиться. Это неверно... Студент хочет сдать сессию, а в ожидании следующей провести время весело и с удовольствием. Хотя есть преподаватели, которые об этом не догадываются. Пускай же каждый студент встретит наивного преподавателя, легкую сессию и много вечеринок!
***
Студенту пришлю поздравок,
Чтоб сессию сдавал он в срок!
Чтоб никогда он не ленился,
По глупости, чтоб не женился!
А мечты только светлыми были,
И друзья с кем учился в Вузе,
Никогда чтоб тебя не забыли!
***
Таня, Танечка, Татьяна,
Светлый день твой наступил.
Я тебе желаю счастья
В этот ясный зимний день.
Пусть глаза твои сияют
От сокровенных нежных слов,
Пусть любовь твоя не тает,
Пусть будет вечною Любовь.
***
Ну студент, лови поздравления. В этот день можешь позабыть о конспектах, семинарах и весело отдохнуть. А чтоб студенчество вспоминалось как самая лучшая и беззаботная пора молодости желаю пусть каждый семестр оканчивается удачной сдачей сессии и конечно же стипендией.
***
Все девчонки как игрушки,
Бигуди сняты с макушки,
Губы алые горят,
Темы только про ребят.
Все мальчишки надушились,
В образ принцев облачились,
Слышно режут колбасу,
День студента на носу!
С чем тебя и поздравляю,
Гульнуть с нами приглашаю!
***
Желаю оптимизма,
Любви и магнетизма,
Здоровой будь, красивой,
Всегда такой же милой,
Влюбленной и любимой,
Улыбчивой, счастливой.
Ты - лучшая подружка!
С днем ангела, Танюшка!
***
Студент! Помни, сегодняшний день приравнивается к твоему дню рождению, так, что веселись на полную, радуйся жизни и коллекционируй приятные моменты! С Днем студента, желаю тебе "красную" зачетку, хороших педагогов и зажигательных одногруппников!
***
Для буквы Т лишь сердце бьется,
Для буквы А лишь кровь кипит,
Для буквы Н лишь сердце ноет,
Для буквы Я душа болит!
***
С веселым праздником тебя. Праздником всех студентов, праздником молодости, красоты и душевного веселья. Пуская в этот праздничный день, уходящий своими корнями во глубину веков, ты отдохнешь всей душой и воплотишь в жизнь свои самые смелые мечты и желания.
***
Посвятим студентам пару строк,
Это наш веселый поздравок!
Нелегка студенчества пора,
Книг, тетрадей на столе - гора!
Пусть сидеть над книгами немило,
Но должны трудиться вы на совесть:
Вы - науки будущая сила,
Производства будущая гордость!
А пока - ведете вы конспекты...
***
Имя чудное - Татьяна!
Если вам, друзья, не лень,
Празднуйте победу знания
Именно в Татьянин день!
***
Гуляй, студент, пока гуляется!
Повеселись-ка от души!
Пускай твой праздник не кончается,
И будут дни все хороши.
Пускай минует тебя армия,
Злой деканат и "незачет",
В любом же новом начинании —
Пусть непременно повезет!
***
День сегодня молодежный,
И сегодня невозможно
От веселья удержаться,
Улыбаться и смеяться!
Очень заняты студенты:
Лекции, эксперименты,
Семинары и доклады —
Но сегодня все ж им надо
Пригубить вина глоток
И услышать поздравок!
Пусть идет учебный год
Без особенных забот,
Много будет пусть удач,
Сессии - без пересдач!
***
Есть особая страна,
Вся студентами полна,
Там другое измеренье,
Там домашнее варенье,
И с капустой пирожки,
И веселые деньки!
Там гулянье до утра,
И на сессию пора...
Поздравляем вас, студенты,
И желаем вам моментов,
Тех, когда поет душа:
"Жизнь предельно хороша!"
***
В этот день забудь о конспектах и учебниках! За один день они не сильно припадут пылью, а ты, зато сможешь шикарно повеселиться! Пусть в этот день о тебе не вспомнит ни один преподаватель, а друзья не дадут скучать! Пусть этот день станет праздником молодости, которая к сожалению, весьма быстротечна!