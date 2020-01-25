Красивые поздравления с днем Татьяны

25 января отмечается - Татьянин день. Мы собрали лучшие поздравления с днем Ангела Татьяны и днем студента.

***

В светлый, тихий и зимний денечек

Я открою от дома замочек,

Чтоб поздравить в Татьянин день рьяно...

Догадались? Конечно, Татьяну!

Ты мила и красива, прелестна,

И походка твоя так чудесна!

Идеальна ты вся, без изъяна —

Обожаема мною Татьяна!

***

С Днем студента! Желаю удачи, энергии, вдохновения, ярких впечатлений, легких экзаменов, интересных событий. Пусть студенческие годы пройдут легко, беззаботно и оставят приятные воспоминания на всю жизнь. Пусть сегодняшний праздник будет супер веселым и бесшабашным!

***

День студента - лучший праздник!

Поздравляю всех-всех-всех.

Ведь пора эта прекрасна,

Впереди - вся жизнь, успех...



Я желаю счастья, дружбы,

Достижений и побед.

Море знаний самых нужных

И удач в зачетах всех!

***

Таня, Танечка, Танюша,

Поздравления принимай.

Оставайся самой лучшей,

Не грусти и не скучай.

В зимний праздник, в день Татьяны

От любви к тебе все пьяны.

Только тот еще не пьян,

Кто не слышал про Татьян.

***

Лекций - не скучных. Профессоров - не строгих. Семинаров - интересных и плодотворных. Зачетов - автоматом. Сессий - коротких. Лабораторных - самосдающихся, а курсовых - самопишущихся. Ночей - веселых, друзей - бесшабашных. С днём студента!

***

Вау! Круто! День студента.

В ожидании момента

Весь студенческий народ,

Не сдаёт с утра зачет.



Значит надо расслабляться,

И веселья не пугаться,

Пусть учеба отдохнет,

И студентов не найдет.



Всем студентам пожелаем

Грызть гранит науки,

И усердия во всем,

И дипломы в руки!



***

Татьянин день мы отмечаем,

Душевно Тань всех поздравляем,

Желаем им любви огромной,

Семейной жизни их достойной.

Друзей, лишь, преданных иметь,

Знакомых было, чтоб не счесть,

Врагов - свести всех до "нуля",

Печали гнать все от себя...

Всегда улыбчивыми быть,

В любви, достатке только жить!

***

Сегодня праздник - день студента! Несет он радость и, конечно, позитив. Быть студентом - это классно! Быть студентом - красота! Пускай везет во всем на свете, пусть сессия сдается на "ура", преподаватель добрый будет, ну и учись ты иногда.

***

Сегодня с Днем студентов

Поздравлю вас, друзья,

Удачной вам учебы

Всем пожелаю я.



Чтоб сессии сдавали

Легко и без усилий,

Зачеты получали,

И слезы, чтоб не лили.



Студенческое братство,

Сегодня веселитесь,

К заветному диплому

С улыбкою стремитесь.

***

Татьянин день мы отмечаем,

Душевно Тань всех поздравляем,

Желаем им любви огромной,

Семейной жизни их достойной.

Друзей, лишь, преданных иметь,

Знакомых было, чтоб не счесть,

Врагов - свести всех до "нуля",

Печали гнать все от себя...

Всегда улыбчивыми быть,

В любви, достатке только жить!

***

Все думают, что студент хочет учиться. Это неверно... Студент хочет сдать сессию, а в ожидании следующей провести время весело и с удовольствием. Хотя есть преподаватели, которые об этом не догадываются. Пускай же каждый студент встретит наивного преподавателя, легкую сессию и много вечеринок!

***

Студенту пришлю поздравок,

Чтоб сессию сдавал он в срок!

Чтоб никогда он не ленился,

По глупости, чтоб не женился!

А мечты только светлыми были,

И друзья с кем учился в Вузе,

Никогда чтоб тебя не забыли!

***

Таня, Танечка, Татьяна,

Светлый день твой наступил.

Я тебе желаю счастья

В этот ясный зимний день.

Пусть глаза твои сияют

От сокровенных нежных слов,

Пусть любовь твоя не тает,

Пусть будет вечною Любовь.

***

Ну студент, лови поздравления. В этот день можешь позабыть о конспектах, семинарах и весело отдохнуть. А чтоб студенчество вспоминалось как самая лучшая и беззаботная пора молодости желаю пусть каждый семестр оканчивается удачной сдачей сессии и конечно же стипендией.

***

Все девчонки как игрушки,

Бигуди сняты с макушки,

Губы алые горят,

Темы только про ребят.

Все мальчишки надушились,

В образ принцев облачились,

Слышно режут колбасу,

День студента на носу!

С чем тебя и поздравляю,

Гульнуть с нами приглашаю!

***

Желаю оптимизма,

Любви и магнетизма,

Здоровой будь, красивой,

Всегда такой же милой,



Влюбленной и любимой,

Улыбчивой, счастливой.

Ты - лучшая подружка!

С днем ангела, Танюшка!

***

Студент! Помни, сегодняшний день приравнивается к твоему дню рождению, так, что веселись на полную, радуйся жизни и коллекционируй приятные моменты! С Днем студента, желаю тебе "красную" зачетку, хороших педагогов и зажигательных одногруппников!

***

Для буквы Т лишь сердце бьется,

Для буквы А лишь кровь кипит,

Для буквы Н лишь сердце ноет,

Для буквы Я душа болит!

***

С веселым праздником тебя. Праздником всех студентов, праздником молодости, красоты и душевного веселья. Пуская в этот праздничный день, уходящий своими корнями во глубину веков, ты отдохнешь всей душой и воплотишь в жизнь свои самые смелые мечты и желания.

***

Посвятим студентам пару строк,

Это наш веселый поздравок!

Нелегка студенчества пора,

Книг, тетрадей на столе - гора!

Пусть сидеть над книгами немило,

Но должны трудиться вы на совесть:

Вы - науки будущая сила,

Производства будущая гордость!

А пока - ведете вы конспекты...

***

Имя чудное - Татьяна!

Если вам, друзья, не лень,

Празднуйте победу знания

Именно в Татьянин день!

***

Гуляй, студент, пока гуляется!

Повеселись-ка от души!

Пускай твой праздник не кончается,

И будут дни все хороши.



Пускай минует тебя армия,

Злой деканат и "незачет",

В любом же новом начинании —

Пусть непременно повезет!

***

День сегодня молодежный,

И сегодня невозможно

От веселья удержаться,

Улыбаться и смеяться!

Очень заняты студенты:

Лекции, эксперименты,

Семинары и доклады —

Но сегодня все ж им надо

Пригубить вина глоток

И услышать поздравок!

Пусть идет учебный год

Без особенных забот,

Много будет пусть удач,

Сессии - без пересдач!

***

Есть особая страна,

Вся студентами полна,

Там другое измеренье,

Там домашнее варенье,



И с капустой пирожки,

И веселые деньки!

Там гулянье до утра,

И на сессию пора...



Поздравляем вас, студенты,

И желаем вам моментов,

Тех, когда поет душа:

"Жизнь предельно хороша!"

***

В этот день забудь о конспектах и учебниках! За один день они не сильно припадут пылью, а ты, зато сможешь шикарно повеселиться! Пусть в этот день о тебе не вспомнит ни один преподаватель, а друзья не дадут скучать! Пусть этот день станет праздником молодости, которая к сожалению, весьма быстротечна!



