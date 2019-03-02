ДТП с украинцами в Польше: в МИД рассказали детали

Еще двух украинских граждан госпитализировали - сейчас в больнице до сих пор находится один. Об этом УНН сообщил заместитель директора департамента консульской службы Василий Кирилич.





"1 марта в местности Тур, Польша, произошло ДТП с участием автобуса, в котором находились 15 граждан Украины. Водитель автобуса - гражданин Украины погиб. 2 гражданина Украины, по информации полиции, госпитализированы в больницы в местности Поддембице", - сообщил Кирилич .





По его словам, в связи с ДТП в Польшу выехал дополнительный автобус перевозчика.





"По информации консула, в больнице остается 1 гражданин с легкими повреждениями. Планируется, что сегодня он будет выписан. Консул Украины поддерживает контакт с полицией, клиникой и гражданами Украины", - сказал заместитель директора департамента консульской службы.











