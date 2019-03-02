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Новости
Украина
1 марта 19, 16:43
ДТП с украинцами в Польше: в МИД рассказали детали
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Вследствие ДТП, котрое произошло 1 марта в Польше с автобусом, в котором находились 15 украинцев, погиб водитель.
Еще двух украинских граждан госпитализировали - сейчас в больнице до сих пор находится один. Об этом УНН сообщил заместитель директора департамента консульской службы Василий Кирилич.

"1 марта в местности Тур, Польша, произошло ДТП с участием автобуса, в котором находились 15 граждан Украины. Водитель автобуса - гражданин Украины погиб. 2 гражданина Украины, по информации полиции, госпитализированы в больницы в местности Поддембице", - сообщил Кирилич .

По его словам, в связи с ДТП в Польшу выехал дополнительный автобус перевозчика.

"По информации консула, в больнице остается 1 гражданин с легкими повреждениями. Планируется, что сегодня он будет выписан. Консул Украины поддерживает контакт с полицией, клиникой и гражданами Украины", - сказал заместитель директора департамента консульской службы. 


Источник: УНН
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