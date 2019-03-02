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Новости
Украина
1 марта 19, 18:54
Аваков: С14 работает с СБУ, я говорил об этом с Грицаком
С14
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"В ряде случаев мы фиксируем в СБУ непонятные процессы", - сказал глава МВД

Глава МВД Арсен Аваков заявил, что националистическая организация С14 сотрудничает со Службой безопасности Украины. Об этом он сказал в интервью TheБабель.

На просьбу журналиста пояснить, что имел в виду Аваков, когда ранее заявил, что СБУ с помощью дела Екатерины Гандзюк пыталась дискредитировать полицию, министр сказал: "Глава СБУ Грицак - честный офицер, он много сделал для Украины. Но в ряде случаев мы фиксируем в СБУ непонятные процессы".

Аваков пояснил, что имеет в виду сотрудничество С14 с СБУ.

"Мы неожиданно для себя зафиксировали сотрудничество Службы безопасности и ультраправых радикалов из С14. Прикрываясь правильными лозунгами с требованиями расследовать дело Гандзюк и в определенной связке с работниками СБУ, С14 реализовывала очень неблаговидные дела", - сказал глава МВД.

По его словам, агитационные материалы для членов С14, которые принимали участие в акции, посвященной делу Гандзюк, 9 февраля, когда их задержали полицейские, доставили сотрудники СБУ.

"Мы фиксировали автомобили сотрудников СБУ, которые доставляли наглядную агитацию для этих "протестующих патриотов". Я не исключаю, впрочем, что это была частная инициатива отдельных сотрудников СБУ", - сказал Аваков.

Он заявил, что у него даже был разговор на эту тему с Грицаком. "Но не всякий разговор должен попадать в интервью", - сказал министр.

9 февраля полиция Киева задержала на Контрактовой площади, где должна  была состояться встреча кандидата в президенты Юлии Тимошенко с избирателями, группу членов С14 с ножами, газовыми баллончиками и пистолетом. Националисты говорят, что проводили акцию по делу Гандзюк.

К управлению полиции для "поддержки" задержанных членов С14 прибыли еще несколько десятков молодых людей. По данным правоохранителей, они предприняли попытку штурма управления с применением газовых баллонов. В результате были задержаны около 40 человек. Трое полицейских были госпитализированы. В С14 говорят, что только требовали вернуть изъятые у активистов предметы.

ГПУ открыла уголовное производство против сотрудников полиции. Там считают, что они превысили служебные полномочия. Расследование ведет ГБР.
liga.net
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