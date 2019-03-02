Ранен украинский боец, уничтожен БПЛА оккупантов

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты совершили обстрел позиции наших защитников у населенного пункта Пески из минометов калибра 82 мм.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг трижды обстрелял подразделения Объединенных сил:

- из минометов 120-го калибра - вблизи поселка Новолуганское;

- из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов - у населенного пункта Новотошковское;

- из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Шумы.

В результате обстрелов один наш защитник был ранен.

На все вражеские обстрелы подразделения Объединенных сил отвечали применением дежурных огневых средств.

По данным разведки, один оккупант получил ранения. По уточненным данным за предыдущие сутки, 28 февраля, двое участников вооруженных формирований РФ были уничтожены, пятеро ранены. Также вчера был сбит один БПЛА противника.

С начала текущих суток враг обстрелял позиции наших войск из автоматических станковых гранатометов в районе населенного пункта Верхнеторецкое в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Потерь среди личного состава подразделений Объединенных сил нет.