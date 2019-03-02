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Новости
Украина
2 марта 19, 09:10
Гриценко пообещал вернуть украинское гражданство Саакашвили
Анатолий Гриценко
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Лидер партии "Гражданская позиция" и кандидат в президенты Анатолий Гриценко пообещал в случае своей победы на выборах восстановить украинское гражданство экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, если тот захочет вернуться в Украину.

Лидер партии "Гражданская позиция" и кандидат в президенты Анатолий Гриценко пообещал в случае своей победы на выборах восстановить украинское гражданство экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, если тот захочет вернуться в Украину.

"Если Михеил Саакашвили захочет вернуться в Украину, я восстановлю ему украинское гражданство. Я считаю, что с ним поступили абсолютно грубо, незаконно. Не должно государство легко давать и легко вот так вот забирать паспорт. Но повторяю, это будет желание Михеила Саакашвили ", - сказал Гриценко.


Напомним, в прошлом году Саакашвили, который находится в Нидерландах после процедуры реадмиссии Украина, заявил, что хочет вернуться в Грузию и "очистить свое имя в суде".

Находясь в Украине, Саакашвили был фигурантом по трем уголовным производствах, которые расследуют украинские правоохранители. Первое дело было связано с организацией акций протеста и так называемыми "деньгами Курченко". Непосредственно по этому делу его и допрашивали в СБУ.
censor.net.ua
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