Канабіс: як у світі змінюють думку щодо медичної марихуани

Всесвітня організація охорони здоров'я хоче переглянути статус конопель! Більш ніж 60 років експерти організації вважали, що марихуана - небезпечний наркотик і її не можна використовувати як ліки. Проте зараз дослідження свідчать, що не все так однозначно. І препарати з канабісу - дієві.

Деякі штати США, Канада, країни Європи, Ізраїль і навіть Таїланд - уже легалізували медичну марихуану. Чи можливо це у нас? Розбиралася Феруза Бегматова.

"В один прекрасный день они говорят: "Лена, давай попробуем марихуану".

Це Олена Черньонок, розповідає про... своє лікування. Цілком законне. В ізраїльській онкоклініці. Поки Олена пішла готувати нам чай, поговоримо: її слова можуть викликати багато запитань у нас в Україні. Де вживання навіть медичного канабісу кримінальний злочин. За легалізацію борються щонайменше мільйони пацієнтів та лікарів. І водночас бігато інших людей бояться, що це - збільшить кількість наркоманів.

"Я перенесла трансплантацию костного мозга от донора. У меня было редкое заболевание крови, которое мне лечить не смогли, в Украине трансплантацию не делают", - говорить олена Черньонок, жителька Києва.

Після операції - настала тяжка реабілітація.

"На мне перепробовали все лекарства от тошноты, ничего со мной не работало и уже мои израильские врачи начали думать, что это все может закончиться летальным исходом просто-напросто из-за того, что я не усваиваю пищу", - говорить Олена Черньонок, жителька Києва.

І врятував її лише канабіс.

"Мне принесли глава отделения онко принесла мне конвертик, в этом конвертике был такой медицинский марихуано-косяк".

Такий медичний канабіс - легалізований у десятках цивілізованих країн. Марихуаною там лікують низку хвороб, зокрема й рак. В Україні ж, приміром, нестерпний біль онкохворим тамують... морфієм.

"Він впливає на опіатні рецептори і це є наркотик. Вживання морфію приводить до дуже швидкого звикання. І в кінці-кінців завищення дози морфію призводить до смерті", - говорить Дмитро Ісаєв, кандидат біологічних наук, експерт у нейрофізіології

Тож препарати з канабісу - могли б бути вдалою альтернативою.

"Звикання не перевищує звикання до кави. Канабіноїди несуть таку ж загрозу, як кофеїн", - говорить Дмитро Ісаєв, кандидат біологічних наук, експерт у нейрофізіології.

Та варто відрізняти медичний канабіс від звичайного. Медичний у світі продають і у вигляді "сигарет з травкою", і у звичному для ліків форматі - капсули, олії, спреї, розчини. Та головне - склад сировини.

"В основном для медицинских целей используют "каннабис сатива", это семейство, в котором малое содержание наркотического вещества, тетра гидроканнабинола, но при этом большое содержание каннабидиола, который не является психоактивным, но является очень хорошим медикаментом", - говорить Іларіон Ярошенко кандидат фармацевтичних наук.

Простіше кажучи, такий "очищений" продукт не викличе наркотичної ейфорії.

"Тобто людям, які мають якусь залежність, немає сенсу його взагалі вживати".

Дмитро Ісаєв кандидат біологічних наук. Дослідженням канабіноїдів він займався не в Україні, а в Дубаї. Хоча там за наркоторгівлю карають смертю, розуміють різницю між наркотиками й ліками. Зрештою, як і в багатьох інших країнах. В Ізраїлі, Нідердандах, Німеччині та Греції, Канаді і США. І в сусідній Польщі, і в пострадянській Грузії.

"Ребята в Литве сделали отличную лабораторию, им помогает государство, им выделяются гранты. Тут целый парк инновационный, они освоили переработку каннабиса, от начала и до конца, получают и волокно, и тресту, и строительные материалы, и масла, и медикаменты, и успешно продают свою продукцию на территории США", - говорить Іларіон Ярошенко, кандидат фармацевтичних наук.

Але в нас ситуація - геть інша.

"Все запрещено. Если б депутаты поехали и посмотрели б что такое ребенок, у которого 8 приступов".

Така дитина була в Катерини.

"Вона в нас спрятана, вона в нас не стоїть постоянно", - говорить Катерина Бибко, жителька Прилук.

На фото семирічний син Катерини Єгор. Він помер 4 місяці тому від рідкісної форми епілепсії - синдрому Дрове. Майже щоночі він страждав від нападів.

"Це на протязі 9 годин дитина без сознания і під наглядом лікарів не проходять припадки, ідуть один за одним", - говорить Катерина Бибко, жителька Прилук.

Лікування - майже не приносило результатів. Навіть гірше - прописані ліки зупинили розвиток хлопчика.

"Когда уже потом начали разбираться, поняли, что это за препарат", - говорить Катерина Бибко, жителька Прилук.

Такий самий діагноз поставили й Біллі Кадвелу з Британії. Але для нього знайшли спасіння - олія канабісу.

"Олія конопель підтримує життя моєї дитини, цей препарат запобігає жахливим нападам, кожен з яких може стати для сина останнім. Без цього препарату Біллі помре", - говорить шарлотта Колдуелл, мати хворого на епілепсію.

Про такі ліки знала й Катерина. Але ж вони в Україні - поза законом. Навіть ввезення за рецептом забороняється.

"Ми розуміли, що навіть якщо ми його купим за кордоном за великі гроші, то на митниці його просто можуть забрати і все. Ми все одно шукали вихід і звернулися в асоціацію медканабісу за допомогою і вони на обіцяли допомогти, але не встигли", - говорить Катерина Бибко, жителька Прилук.

Намагалася ввезти препарат у Британію й мати Біллі Кадвела. Її затримали на митниці. Це було ще До легалізації медичної марихуани в Королівстві. І її історія викликала шалений резонанс:

"Як батько, я добре розумію, що немає нічого жахливішого, ніж бачити страждання своєї дитини. Тому я співчуваю дітям, а також їхнім батькам, які перебувають під сильним тиском. І зроблю все, аби вони мали доступ до найкращих ліків", - говорить Саджид Джавід, міністр внутрішніх справ Великої Британії.

І за кілька місяців - торік у листопаді - в консервативній Британії мед-канабіс все-таки легалізували. Хоча за іронією - до того країна була найбільшим експортером канабіноїдних препаратів. Зараз рецепти з такими ліками виписують і британським пацієнтам. Найчастіше - епілептикам.

"Тобто при спазмах м'язів, при спастичних ураженнях нервової системи", - говорить Роман Грех невролог, спеціаліст з лікування хронічного болю в клініці лікування неврологічних і нейрохірургічних захворювань.

А ще під час тяжких станів при хіміотерапії. Та при хронічних болях. Підтримують канабіноїдами і тих, у кого СНІД... Їх прописують діабетикам та хворим на шизофренію.

А от в Україні людям, які потребують ліків із канабісом, доводиться порушувати закон.

"Что они там покупают, не знает никто, включая того, как вы говорите барыгу, который вырастил это растение. Он мог туда добавить какие-то активные вещества, психотропные, и это растение приобретает совершенно другой эффект", - говорить Іларіон Ярошенко, кандидат фармацевтичних наук.

Про необхідність легалізації заговорили і в Україні. І теж на доволі високому рівні. Про це публічно заявила в.о. міністра охорони здоров'я. А пацієнти подали петицію на сайті парламенту. Та поки що це лише ініціатива. а Катерина й досі пам'ятає слова лікаря:

"Якби можна було лікувати. Зараз Катерина на 8 місяці вагітності, чекає на хлопчика і хоче назвати його Рінат, що означає - "заново народжений", - говорить Катерина Бибко, жителька Прилук з цим діагнозом можна жити довге життя.