Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
30.66
USD
26.86
RUB
0.41
EUR
30.57
USD
26.83
RUB
0.41
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
2 марта 19, 11:15
Когда родительские субботы в марте? Что делать?
Родительские субботы
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В православии принято поминать усопших, и церковью для этого отведены особые дни, названные родительскими субботами. В марте 2019 года каждый сможет посетить храм, чтобы вспомнить ушедших близких и помолиться за их покой.
Дни поминовения, как правило, не зависят от конкретных дат и привязаны к крупным религиозным праздникам. В марте 2019 года будет сразу три даты, когда верующие смогут посетить церкви и храмы, чтобы помолиться за упокой душ своих близких, пишут Подробности.

Вселенская мясопустная суббота 2 марта

Первая поминальная суббота будет в самом начале марта, и пройдет она за восемь дней до начала Великого поста. В этот день в церквях и храмах читают молитвы по усопшим, принявшим крещение и живущим со времен Адама и Евы. На мясопустную субботу принято готовить поминальное угощение - блины, которые едят за поминальным обедом и раздают окружающим, чтобы те также помолились за упокой душ усопших. Блины берут с собой на кладбище, чтобы угостить всех, кто встретится на пути. Первый испеченный блин принято помещать рядом с домашним иконостасом, а второй - класть на подоконник.

Родительские субботы 23 и 30 марта

В конце месяца будет еще две родительские субботы, которые выпадают на время Великого поста. В такие дни священнослужители напоминают верующим о том, что заупокойные службы проводятся после основных. Сначала миряне просят Господа о прощении грехов и помощи в воздержании, а затем молятся о своих почивших близких.

После службы каждый сможет организовать поминальный обед, однако во время поста пища должна быть скромной и постной. В эти дни также ходят на погосты, чтобы навести порядок на могилах, принести свежие цветы, зажечь свечи и вознести молитвы по умершим. Нередко на могилах оставляют так называемый помин: угощения и сладости. Церковь не одобряет этого и напоминает, что помин следует оставлять живым, которые могут помолиться за упокой душ. В связи с этим верующим стоит передать угощение знакомым или оставить в церкви.

Каждая из родительских суббот - это не время для скорби. Священнослужители советуют с улыбкой вспоминать почивших близких и молиться за их души. Такие даты являются напоминанием живущим о том, что жизнь непродолжительна, а значит, в ней не должно быть места злобе и дурным поступкам. Молитвы помогут обрести душевное равновесие и очиститься от дурных мыслей.

Источник: dpchas.com.ua 
Ещё по теме:
До марта морозы в Украине не ослабнут
Весна в Украину придет в конце марта
Начало марта будет холодным
Предсказания на 2014 г: Лето подарит любовь, а осень - денег
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Прожиточный минимум в госбюджете-2019
noimageКанабіс: як у світі змінюють думку щодо медичної марихуани
noimageНепопсовый WeekEnd:12 выставок Киева, которые надо посетить
noimageГриценко пообещал вернуть украинское гражданство Саакашвили
noimageРанен украинский боец, уничтожен БПЛА оккупантов
Лента новостей