Когда родительские субботы в марте? Что делать?

Дни поминовения, как правило, не зависят от конкретных дат и привязаны к крупным религиозным праздникам. В марте 2019 года будет сразу три даты, когда верующие смогут посетить церкви и храмы, чтобы помолиться за упокой душ своих близких, пишут Подробности.





Вселенская мясопустная суббота 2 марта





Первая поминальная суббота будет в самом начале марта, и пройдет она за восемь дней до начала Великого поста. В этот день в церквях и храмах читают молитвы по усопшим, принявшим крещение и живущим со времен Адама и Евы. На мясопустную субботу принято готовить поминальное угощение - блины, которые едят за поминальным обедом и раздают окружающим, чтобы те также помолились за упокой душ усопших. Блины берут с собой на кладбище, чтобы угостить всех, кто встретится на пути. Первый испеченный блин принято помещать рядом с домашним иконостасом, а второй - класть на подоконник.





Родительские субботы 23 и 30 марта





В конце месяца будет еще две родительские субботы, которые выпадают на время Великого поста. В такие дни священнослужители напоминают верующим о том, что заупокойные службы проводятся после основных. Сначала миряне просят Господа о прощении грехов и помощи в воздержании, а затем молятся о своих почивших близких.





После службы каждый сможет организовать поминальный обед, однако во время поста пища должна быть скромной и постной. В эти дни также ходят на погосты, чтобы навести порядок на могилах, принести свежие цветы, зажечь свечи и вознести молитвы по умершим. Нередко на могилах оставляют так называемый помин: угощения и сладости. Церковь не одобряет этого и напоминает, что помин следует оставлять живым, которые могут помолиться за упокой душ. В связи с этим верующим стоит передать угощение знакомым или оставить в церкви.





Каждая из родительских суббот - это не время для скорби. Священнослужители советуют с улыбкой вспоминать почивших близких и молиться за их души. Такие даты являются напоминанием живущим о том, что жизнь непродолжительна, а значит, в ней не должно быть места злобе и дурным поступкам. Молитвы помогут обрести душевное равновесие и очиститься от дурных мыслей.



