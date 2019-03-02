Прожиточный минимум в госбюджете-2019

Вследствие экономического кризиса и отсутствия эффективных шагов со стороны правительства по минимизации его негативных социальных последствий проблема бедности украинских граждан приобрела в настоящее время чрезвычайную остроту. Об этом написал в своем запросе к премьер-министру Владимиру Гройсману народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Сергей Левочкин.

Политик требует безотлагательно принять меры, направленные на системное и комплексное решение вопросов бедности граждан, которые, среди прочего, предусматривали бы стимулирование создания новых рабочих мест, увеличение размера прожиточного минимума, выплат при рождении ребенка, других видов государственных социальных выплат до объективно обоснованного уровня, прекращение неконтролируемого роста цен и тарифов и так далее.

Сергей Левочкин привел данные МВФ, согласно которым по уровню ВВП на душу населения в 2018 году Украина стала самым бедным государством Европы. По его словам, этот вывод подтверждается информацией отечественных профильных органов власти, согласно которой за последние 5 лет показатели, определяющие уровень бедности по абсолютному критерию, в Украине существенно ухудшились.

"На сегодняшний день установленный законом о государственном бюджете прожиточный минимум составляет всего 53,8% от фактического прожиточного минимума, рассчитанного, исходя из официальной корзины минимально необходимых для жизни потребительских товаров и услуг, стоимость которых ежемесячно индексируется на уровень инфляции. Так, с 1 января 2019 года общий размер прожиточного минимума в бюджете-2019 составляет 1853 грн на одного человека. Тогда как, по данным Министерства социальной политики Украины, фактический размер прожиточного минимума в ценах января 2019 составил 3443 грн (3952 грн – с учетом обязательных платежей)", – говорится в запросе.

По мнению народного депутата, такой разрыв в показателях объясняется неполной индексацией законодательно установленного прожиточного минимума на уровень инфляции. В частности, за последние 5 лет (2014-18 годы) размер прожиточного минимума, установленный в государственном бюджете, вырос всего на 58%, в то время как цены за тот же период выросли в 2,5 раза. Как следствие, за этот период значительно увеличилась доля лиц, доходы и расходы которых ниже фактического прожиточного минимума, который является одним из основных показателей бедности по абсолютному критерию.

Он добавил, что особенно остро вопрос обнищания стоит перед наиболее социально уязвимыми группами граждан. В первую очередь, речь идет о многодетных семьях и пенсионерах.

"Вышеуказанные негативные тенденции убедительно свидетельствуют о недостаточной эффективности предыдущих действий правительства в направлении борьбы с обнищанием граждан. С учетом этого глубокую обеспокоенность вызывает в основном формальный характер мероприятий, предусмотренных утвержденным правительством планом по реализации Стратегии преодоления бедности в текущем году", – подытожил Сергей Левочкин.