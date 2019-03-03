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Украина
2 марта 19, 22:08
"Дали - принял". Жванецкий в России получил от Путина орден
Михаил Жванецкий
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85-летний Михаил Жванецкий сравнил награду от Путина с орденом Трудового Красного Знамени, который когда-то получил его отец в Одессе

27 февраля в Москве президент страны-агрессора РФ Владимир Путин наградил родившегося в Украине писателя-сатирика Михаила Жванецкого орденом За заслуги перед Отечеством III степени. Соответствующий указ главы России опубликован на сайте правовой информации.

Удостоившийся ранее звания Народный артист РФ награду получил "за большой вклад в развитие культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность".

В письме изданию Гордон, Жванецкий заявил, что принял награду от Путина, потому что всю жизнь пишет только об Одессе. 

"И еще раз: мне дали орден за мои рассказы об Одессе, и я его принял. Как мой папа-врач принял в Одессе орден Трудового Красного Знамени. Одесса – моя маленькая страна", – отметил он. 

6 марта он отпразднует свой 85-летний юбилей, а в последующие две недели планирует ездить с концертами по Украине - Запорожье (12 марта), Днепр (14 марта), Киев (16 марта) и Одесса (21 марта).

Одесский общественный деятель Сергей Стерненко на своей странице в Facebook призвал Жванецкого публично отказаться от награды и обратился к организаторам, чтобы те отменили мероприятия с его участием, "или они встретят протестную реакцию возмущенных украинцев".

Жванецкий стал Народным артистом Украины в 1999 году. Стустя 13 лет получил звание Народного артиста РФ. В 2009 году, к 75-летию, Жванецкий получил орден За заслуги перед Отечеством, но четвертой степени.
liga.net
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