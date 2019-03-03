Военным на передовой повысили денежные выплаты

С 1 апреля военнослужащие ВСУ, находящиеся на фронте в Донбассе, а также моряки, которые служат в акватории Азовского моря, будут получать повышенные денежные выплаты. Сегодня, 2 марта, соответствующий приказ подписал министр обороны Степан Полторак.

"Выплаты будут происходить с 1 апреля 2019 года. Военнослужащие, находящиеся на первой линии соприкосновения, будут получать доплату +2000 гривень, и общая сумма будет составлять 12000; на второй линии соприкосновения - 1 000 тысячу гривень и общая сумма будет равна 5 500", - сообщил министр обороны в своем Facebook.

Кроме этого, денежное обеспечение повысили и военнослужащим Военно-морского флота ВСУ, которые выполняют боевые задачи и находятся в акватории Азовского моря.

"Они будут получать доплату 5500 гривень, а при выходе на боевые дежурства - 12000 гривень", - сообщил Полторак.

О решении повысить выплаты военнослужащим президент Петр Порошенко сообщил во время пребывания на опорном пункте украинских десантников в районе проведения операции объединенных сил.