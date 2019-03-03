Россия представляет угрозу в Черном и Балтийском морях

На сегодня существует угроза со стороны России в Черном и Балтийском морях. Об этом говорится в документе по итогам саммита "Бухарестская девятка", сообщает "РБК-Украина".

На саммите B9 Крымский мост назвали геополитическим инструментом России.

Отмечается, что в "Бухарестскую девятку" входят посткоммунистические страны Восточной Европы: Румыния, Болгария, Чехия, Венгрия, Словакия, Польша, Эстония, Латвия и Литва. На саммите, приуроченном к 70-й годовщине основания НАТО, в словацком Кошице приняли декларацию, в которой говорится о важности присутствия НАТО на пространстве от Балтики до Черного моря.

Кроме того, B9 одобрила военное присутствие в Европе США и Канады. Особую обеспокоенность на саммите выразили в связи с ситуацией в Украине и напряженностью в районе Азовского моря.

"Это еще одно проявление несоблюдения Россией международного права, ее модели конфронтационного поведения и использования военных и невоенных действий, таких как строительство Крымского для достижения своих геополитических целей. Все это требует более последовательного и стратегического подхода со стороны Альянса", - говорится в заявлении.



