Ставки на выборы.Кому и почему отдают предпочтение букмекеры

Все последние соцопросы, проведенные авторитетными украинскими центрами, показывают лидерство Владимира Зеленского и борьбу за второе место между Петром Порошенко и Юлией Тимошенко. В то же время в линиях букмекерских контор другая картина: фаворит – Порошенко. Как букмекеры выводят коэффициенты на политические события и почему отдают пальму первенства действующему президенту

Откуда берутся коэффициенты

Коэффициент ставки – это число, на которое умножается поставленная сумма, если игрок угадывает исход события. Чем ниже котировка на определенный результат, тем выше, по оценке букмекеров, его вероятность.

Например, на победу Порошенко контора Фаворит спорт дает коэффициент 1.57, на Зеленского – 2.8, на Тимошенко – 5.5. В линии Parimatch хоть и с меньшим отрывом, но так же лидирует действующий гарант: у него – 2.1, у Зеленского – 2.4, у Тимошенко – 4. Еще один пример – UAbet: здесь на Порошенко – 1.8, на втором месте – Тимошенко с 2.5, а на Зеленского – 4.5.

Механизм формирования коэффициентов на спортивные и политические события один и тот же, говорят представители Фаворит спорт (ФС).

"Существуют объективные факторы и математический анализ, от которых отталкиваются специалисты при составлении прогнозов. Это сложный и многоуровневый процесс, занимающий немало времени, - говорят специалисты ФС. - Затем учитываются субъективные факторы, которых может быть множество, и они не такие явные".

"Мы стараемся вовремя реагировать на развитие украинской предвыборной гонки, и коэффициенты на кандидатов, как и на все спортивные события, постоянно меняются. Судите сами. В конце января у нас была такая картина: Порошенко – 1.9; Тимошенко – 2.25; Зеленский – 4.7; Гриценко – 15; Бойко – 20. А сегодня несколько иной расклад: Порошенко – 1.57; Зеленский – 2.8; Тимошенко – 5.5; Гриценко – 25; Бойко – 30. Не трудно заметить определенную тенденцию, но впереди почти месяц агитации. Все еще может изменится", - говорят в ФС.

В Parimatch говорят, что на президентские коэффициенты влияет ряд показателей. Мнение независимых политологов и социологические опросы, мониторинг прессы, активность кандидатов и общественные настроения в целом. При этом расчет политических вероятностей труднее, чем спортивных, поскольку политика – это более сложный процесс", – подчеркивает пресс-служба Parimatch.

При выведении коэффициента на событие – будь то спортивное, политическое или культурное – единственно верной и стопроцентно работающей формулы не существует, отмечает администрация UAbet. По ее словам, большое значение имеет личный опыт аналитика, который выполняет эту работу.

В свою очередь, беттинг-аналитик Никита Крылов акцентирует: все коэффициенты на любые события наши конторы изначально копируют у западных букмекеров, в основном британских. Это касается и украинских выборов.

"В дальнейшем котировки могут меняться под воздействием ставок: чем больше денег ставится на тот или иной исход, тем ниже становится коэффициент. Еще в начале года лидером в зарубежных конторах была Тимошенко. На ее победу было примерно 2.2, на Порошенко – около 3.5", – отмечает Крылов.

Разбор первого места

Почему сейчас Порошенко, занимающий, по опросам, второе-третье место, по ставкам оценивается как наиболее вероятный победитель выборов? Пресс-служба Parimatch перечисляет несколько факторов:

– недоверие к социологии;

– немало респондентов дают ответы, не соответствующие их реальной позиции, чтобы их настоящее мнение не знали;

– не определившийся электорат, который по итогу инертно голосует за действующую власть;

– избиратели, проживающие в сельской местности и малых населенных пунктах: зачастую у них нет времени и возможности черпать информацию о других кандидатах;

– у власти всегда есть определенные рычаги влияния на избирательный процесс и возможность использовать админресурс.

Также пресс-служба Parimatch подчеркивает, что коэффициент на Порошенко изначально был выше, чем сейчас, но снизился "из-за ставок клиентов, которые верят в победу действующего президента".

Можно ли купить первое место

Могут ли букмекеры подыгрывать тому или иному кандидату, занижая его коэффициент, чтобы изобразить его лидерство? Сами букмекеры говорят - это невозможно. "Договорные игры в спорте или события в политике – очень негативное явление для бизнеса. Такие события приносят серьезные репутационные и финансовые убытки, и мы первые, кто пострадает от них", – говорят представители ФС.

"Вероятен и такой сценарий: заинтересованные лица ставят крупные суммы на победу Порошенко в зарубежных конторах, его коэффициент снижается, наши букмекеры копируют западные котировки и вот украинские игроки видят, что действующий президент – фаворит", – предполагает Крылов.

Впрочем, и без подкупа букмекеры нередко ошибаются в своих прогнозах. Например, как это было на последних президентских выборах в США, когда фаворитом по ставкам была Хилари Клинтон, а Дональд Трамп шел андердогом.

Если заинтересованные лица ставят крупные суммы на победу того или иного кандидата, чтобы он стал букмекерским фаворитом, это вполне можно считать предвыборной агитацией. Подобно заказным опросам, призванным формировать и корректировать общественное мнение.

Впрочем, директор социологической группы Рейтинг Алексей Антипович считает, что коэффициенты ставок, как и результаты социсследований, не имеют значительного влияния на избирателей.

"Да, социология может влиять на электоральный выбор, поскольку некоторые люди тянутся к большинству и лидеру. Аналогично и с букмекерскими котировками. Они тоже могут воздействовать на такую категорию избирателей. Другой вопрос, какое это влияние. Возможно, я иду вразрез с мнением своих коллег, но я полагаю, что оно небольшое. Прежде всего люди голосуют за образ политика, его политические позиции, идеи и содержание его деятельности", – отмечает социолог.