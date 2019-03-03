Добыча газа в Украине: Гройсман сделал заявление

Премьер-министр Владимир Гройсман считает, что Украина может добывать больше собственного газа и потреблять его эффективнее.

Об этом сообщает премьер-министр Украины Владимир Гройсман в Facebook.

"Я уверен, что мы можем добывать больше собственного газа и потреблять его эффективнее. Для нас абсолютно реально в будущем не зависеть от любых поставок газа из-за рубежа", - написал он.

Он отметил, что идет внедрение открытых аукционов и конкурсов.

"Ввели мораторий на 5 лет относительно пересмотра ставок рентных платежей. Уменьшили рентные платежи на новые скважины. Благодаря изменению системы работы "Госгеонедр" можем к 2023-2025 лет значительно увеличить добычу газа", - отметил Гройсман.

По его словам, программой теплых кредитов воспользовались уже около полумиллиона украинских семей.

"Запускаем Фонд энергоэффективности, который будет предоставлять средства на энергосберегающее оборудование. Главная цель энергетической стратегии - обеспечить Украину собственным газом и со временем стать страной-экспортером", - добавил Гройсман.

Напомним, что 1 марта, в Кабинете министров Украины снизили норму потребления газа для потребителей без счетчиков.