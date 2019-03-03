Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
30.66
USD
26.86
RUB
0.41
EUR
30.57
USD
26.83
RUB
0.41
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
3 марта 19, 09:25
Добыча газа в Украине: Гройсман сделал заявление
,Газ
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Гройсман назвал Украину энергетической страной

Премьер-министр Владимир Гройсман считает, что Украина может добывать больше собственного газа и потреблять его эффективнее.

Об этом сообщает премьер-министр Украины Владимир Гройсман в Facebook.

"Я уверен, что мы можем добывать больше собственного газа и потреблять его эффективнее. Для нас абсолютно реально в будущем не зависеть от любых поставок газа из-за рубежа", - написал он.

Он отметил, что идет внедрение открытых аукционов и конкурсов.

"Ввели мораторий на 5 лет относительно пересмотра ставок рентных платежей. Уменьшили рентные платежи на новые скважины. Благодаря изменению системы работы "Госгеонедр" можем к 2023-2025 лет значительно увеличить добычу газа", - отметил Гройсман.

По его словам, программой теплых кредитов воспользовались уже около полумиллиона украинских семей.

"Запускаем Фонд энергоэффективности, который будет предоставлять средства на энергосберегающее оборудование. Главная цель энергетической стратегии - обеспечить Украину собственным газом и со временем стать страной-экспортером", - добавил Гройсман.

Напомним, что 1 марта, в Кабинете министров Украины снизили норму потребления газа для потребителей без счетчиков.
Podrobnosti
Ещё по теме:
С 1 января существенно повысят пенсии военных
Депутаты Левой партии ФРГ и хищение данных в России
Украинцам разъяснили,как заниматься сексом по новым правилам
Какие маркетинговые ходы помогают найти точки роста?
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Крыму задержали архиепископа Климента
noimageЦИК потратит на бюллетени более 166 млн грн
noimageСиноптик шокировала прогнозом погоды на 3 марта
noimageУкраинцы рискуют остаться без питьевой воды
noimageСтавки на выборы.Кому и почему отдают предпочтение букмекеры
Лента новостей