Синоптик шокировала прогнозом погоды на 3 марта

Европу испытывают на прочность атлантические переносы воздуха. И пока все дожди и снег в воскресенье, 3 марта, получил север Европы, южная половина континента будет наслаждаться солнцем. Украина также попадет в зону ясной погоды, сообщает в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Впрочем, отмечает она, насладиться теплом не получится - в ночь на 3 марта на территории Украины ожидаются сильные морозы - от 6 до 12 градусов ниже нуля, а на северо-востоке - аж до минус 10−14 градусов.

Днем будет теплее - средняя температура составит 2−7 градусов, на западе - до 9 градусов тепла. Самым холодным регионом останется восток Украины, где столбики термометров не поднимутся выше трех градусов тепла.

В Киеве ночная температура воздуха опустится до -6−8 градусов, днем ожидается 3−6 градусов с отметкой "выше нуля". Будет сухо и ветрено.

"С понедельника, 4 марта потепление усилится, но без дождя", - обещает синоптик.



