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3 марта 19, 14:41
ЦИК потратит на бюллетени более 166 млн грн
бюллетни
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Печатать планируется 60 млн 359 тысяч 600 избирательных бюллетеней

Центральная избирательная комиссия потратит на печать избирательных бюллетеней на президентские выборы 166 млн 365 тыс 472 грн. Об этом свидетельствуют опубликованные данные на сайте ProZorro.

Печатать будет государственный Полиграфический комбинат, который выбран путем переговорной процедуры.

По закону, ЦИК должна обеспечить изготовление избирательных бюллетеней в течение 16 календарных дней.

В системе ProZorro указано, что печатать планируется 60 млн 359 тысяч 600 избирательных бюллетеней.

2 марта сообщалось, что полиция расследует 112 уголовных производств, связанных с выборами и ходом избирательной кампании. 
liga.net
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