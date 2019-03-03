В Крыму задержали архиепископа Климента

Архиепископа Симферопольского и Крымского Климента задержали и увезли в райотделение полиции Симферополя. Об этом в Facebook сообщил директор Национального газетно-журнального издательства Андрей Щекун.

Архиепископ сегодня должен был выехать на встречу с украинским пленным Павлом Грибом в Ростов-на-Дону. Его, по данным Щекуна, сняли с автобуса.

Сейчас архиепископ находится в центральном отделении полиции.

В августе прошлого года архиепископу Клименту оккупанты отказали в помиловании украинского пленного, режиссера Олега Сенцова.