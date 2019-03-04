Мой путь в зазеркалье: Горбулин дал оценку пяти президентам

Владимира Горбулина часто называют мастером политического закулисья и серым кардиналом. Доля правды в этом есть: в той или иной роли он сталкивался с каждым из пяти украинских президентов, при Кучме четыре года возглавлял СНБО и знает все закоулки коридоров власти.

А еще Горбулин - один из сильнейших аналитиков Украины. Он уверен: самая болезненная проблема современной Украины - профессиональная деградация и дремучий непрофессионализм.

"А те, кто называет себя политической элитой, чаще не руководствуются интересами страны, а личной местью - и не способны даже к самоиронии", - уверен он.

В своей книге "Мой путь в зазеркалье" Горбулин дает нелестные, но правдивые характеристики персонажам своей эпохи. В том числе - пяти президентам и их окружению. Чтобы украинцы задумались над своим персональным участием в формировании власти, объясняет он.

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КРАВЧУК. НЕ БЫЛ ГОТОВ К ПРЕЗИДЕНТСТВУ

Не дрогнул в Беловежской пуще. На этом все. "Судьбоносное решение 1991 года было принято в сложнейших условиях. Но он не дрогнул и взял на себя ответственность за последствия. Что касается его неготовности к президентству, то она стала очевидной очень быстро".

Кадры Кравчука ничего не решали. "Cтрадали некомпетентностью и неготовностью к принятию решений. Сталину приписывают формулу: кадры решают все. Так вот, кадры времен президента Кравчука в буквальном смысле ничего не решали. В массе своей они были готовы утопить любой вопрос в пустопорожней болтовне".

Не понимал людей промышленности. "Несомненно, он один из редких в политике подлинных интеллектуалов. Но совершенно не понимал людей промышленности. И в целом слабо ориентировался в экономике. Сам он это отрицал, не принимая упреков, - таков уж его характер".

Поворотный момент - заговор директоров. "Рост недовольства среди промышленников во многом подтолкнул Кравчука к досрочным выборам-1994. В этом смысле мифический "заговор директоров" существовал. Но он не был внятно оформлен и не был направлен лично против Кравчука. Скорее являлся следствием осознания очевидного: президент не способен справиться с нарастающим кризисом".

Погубила самоуверенность. "При этом Леонид Макарович пребывал в абсолютной уверенности в победе, что впоследствии его и погубило".

КУЧМА. ДВА ПРЕЗИДЕНТА В ОДНОМ ФЛАКОНЕ

Знакомы больше 50 лет. "С Леонидом Даниловичем Кучмой мы познакомились еще в 1962 году, когда работали в КБ Южное... Там и завязались наши отношения, которые правильнее назвать не раслывчатым словом дружба, а более точным в формулировке - соратничество"

Не поддержал независимость Украины. "Народный депутат Леонид Кучма не голосовал за Декларацию о государственном суверенитете 16 июля 1990-го. А в Верховной Раде он за два года ни разу не выступил. Полагаю, не потому, что в нем не было стержня. Интуиция и живучесть подсказывали ему, что именно таким он устраивает очень многих. На деле вышло, что и тех, кто организовал его приход во власть".

Интеллектуалом не был. "Леонид Данилович был человеком достаточно косноязычным и не пытался войти в образ высоколобого представителя элиты. В то же время, Кучма обладал чертой характера, которая выгодно отличала его почти от всех политиков эпохи Кравчука, да и самого первого президента, - способностью оперативно и ответственно принимать решение".

Теории заговора притянуты за уши. "Именно поддержка промышленников стала для Кучмы решающей. Популярные нынче теории заговора, что за кандидатурой Кучмы стояла Россия, явно притянуты за уши. Москва тогда была погружена в собственные проблемы".

Кресло президента его изменило. "Мне всегда казалось, что у нас было два президента Кучмы. На инаугурации в 1999 году Леонид Данилович пообещал: вы увидите другого президента. Но, по-моему, другой президент появился немного раньше, в конце 1998-го. Это был уже не тот человек, которого я знал... К тому времени Леонид Данилович убедился, что практически вся власть сконцентрирована в его руках и никем не контролируема. К концу первого срока он очень часто стал прибегать к автократической форме правления".

А потом пришел Медведчук. "И центр тяжести в вопросах проработки президентской политики из СНБО переместился на Банковую... Произошел перекос в пользу АП. Виктор Медведчук оказался той фигурой, которая прекрасно освоила многоплановую игру... Овладел фактически всеми рычагами влияния на президента. Думаю, не в последнюю очередь потому, что "Кучмагейт", кольчужный скандал, Тузлинский узел и в целом растущее давление Кремля изнурили президента... Медведчук обеспечил ему второе дыхание".

И начал дружить с Путиным. "Глава администрации осуществил тогда великолепную перспективную инвестицию - в дружбу с крепнущим Путиным. Как дальнобойщик с отменной интуицией, Виктор Владимирович рассчитал верно. Только в одном ошибся - не учел решимости украинцев оторваться от евроазиатской пуповины. С началом войны все больше людей видят в его лице только путинского легата".

Кассетный скандал готовили. "Мои источники осторожно намекали мне, что кабинет президента могут слушать. Я решил действовать через посредничество Юрия Кравченко. Беседа с ним состоялась в Мариинском парке... Мы около получаса прошагали по аллеям, и Кравченко в конечном итоге пообещал проинформировать президента. "Нет, не смог", - честно признался потом он. Не подвернулся момент".

И готовили в России. "Я склонен думать, что российские спецслужбы в тот момент хотели потеснить Леонида Кучму на международной арене, - на престол только что вошел еще моложавый Владимир Владимирович".

Потому что Кучма стал посматривать на Запад. "Российские властители бросали недобрые взгляды в сторону уходящего на Запад обоза украинской власти. Когда этот обоз затрясся на колдобинах кольчужного скандала, в Белокаменной потирали руки: теперь-то Киев не вывернется из тисков братских объятий... Мне кажется, этот момент в российском руководстве посчитали весьма удобным для поворота Украины вспять. Сперва было решено тянуть за почерневшую от частого использования ниточку - поставки и транзит газа".

Хоть и пытался балансировать. "Лихорадка в Приднестровье и на Кавказе оказалась только прелюдией, но когда в середине 90-х началась Чечня, контраст между Россией и Западом стал разительным. От России веяло реальными рисками, и нам нужно было балансирование".

Поворотный момент - Тузла. "Кучма был сильно раздосадован, наматывал круги по кабинету. Говорит: "Ты представляешь, я звоню, а меня с ним (Путиным) не связывают".

И это тоже не просто так. "Уже в 1996-97 годах стало совершенно ясно, что Украина является перекрестком интересов Запада и России... Ельцин еще в 1996 году предупреждал Билла Клинтона, что в случае возвращения к власти компартии возникнет угроза... аннексии Крыма".

Кучма дал отпор. "Украине бросили вызов. Сотни грузовиков, тысячи людей, какие-то казаки, готовые форсировать водную преграду, завывания российских ультраполитиков на берегу Керченского пролива. Кучма отдал пограничникам и воинским частям именно те команды, которые сразу продемонстрировали позицию... Я думаю, Кучма просчитал Путина и был убежден, что такой отпор остановит Кремль... А вот испытания Майданом Кучма не выдержал".

Надеялся на рокировку, план "Б" не придумал. "По аналогии с рокировкой Путин-Медведев предполагалось, что благодаря повышению роли премьер-министра у власти может де-факто остаться сам Леонид Данилович. То есть никакой смены власти не будет. У меня нет доказательств, а сам Кучма никогда не признает, но я полагаю, его план был именно таков. А вот плана Б, как вскоре выяснилось, не было".

ЮЩЕНКО. НЕИСТРЕБИМЫЙ НАРЦИСС

Удивительный феномен. "Третий президент оказался первым из лидеров, кто всерьез пытался определиться с геополитическим вектором Украины. И стал первым, кто потерпел сокрушительное поражение, потерял поддержку и практически предан забвению".

Начал менять менталитет. "Ющенко реально был ускорителем того механизма, который начал менять менталитет украинца, превращать его в представителя нации, не стянутой московской удавкой... Это такая же правда, как и его медовые пасеки, дилетантские археологические раскопки и гончарные поделки. Кстати, институт собственного имени тоже из этой серии - плод неистребимого нарциссизма".

Слишком доверял окружению. "Он не хотел жестко расправляться с подчиненными, которые набирали вес. Не сумел или не пожелал вовремя расставить все точки над і в табели о рангах команды, с которой шел на выборы. В результате в забеге на премьерскую дистанцию Тимошенко и Порошенко показали почти идентичный результат. Их борьба оставила глубокий разлом в структуре политических элит страны".

Апогей противостояния. "Был достигнут, когда Ющенко открыто обвинил Тимошенко в работе на Россию... Это было худшее из решений. Несмотря на лояльность к ней Путина, несмотря на ее упорство в продвижении интересов украинского кума российского украинофоба (позже Ющенко сетовал, как досаждала ему ЮВ настойчивыми просьбами сделать первым вице-премьером Медведчука). В результате этого опереточного фарса Ющенко растерял доверие европейских столиц".

А Россия не дремала. "Россия с самого начала сближения Украины с Западом стала жать на газ. Это было наступление по полной программе... Случались и провокации. В 2006 году российский десантный корабль Николай Фильченков без предупреждения нарушил госграницу Украины и в районе Феодосии десантировал отдельный батальон морской пехоты. Потом были извинения и реверансы, но людям думающим стало ясно: идет зондаж реакции Киева и одновременно демонстрация силы - недвусмысленный сигнал Западу".

Поворотный момент - Грузия. "Пятидневная война показала неспособность украинских элит адекватно реагировать на геополитические мины замедленного действия. Нельзя было не видеть, что война Москвы с Тбилиси есть не что иное, как отсроченный удар по Киеву. Преступно было не принять мер". "События в Грузии были скорее зондированием реакции Запада. Запад, увы, проглотил кремлевскую пилюлю".

ЯНУКОВИЧ. ДРЕМУЧАЯ НЕКОМПЕТЕНТНОСТЬ

Три Януковича. "Подобно тому, как я знал двух Леонидов Даниловичей, я был знаком с тремя Януковичами".

Первый. "Впервые я общался с ним в 1998 году, когда приезжал в Донецк. Меня несколько насторожил тот факт, что губернатор Янукович поднимается в свой кабинет в здании ОГА на отдельном лифте, что с ним всегда двое охранников... Но он показался мне тогда человеком, не лишенным организаторских талантов. Хотя определенно не был человеком высокой культуры".

Второй. "Это премьер-министр, с которым я встретился в 2002 году... Мы с ним говорили несколько часов. К сожалению, у него не было соответствующих способностей. Тогда я еще видел в Януковиче желание учиться, расти как государственный деятель, но уже в сочетании с зарождавшимся величием. События 2004-05 годов нанесли по этому величию сокрушительный удар. Он стал одержим реваншем".

Третий. "В 2010 году я увидел уже третьего Януковича, совершенно мне незнакомого. В президенте Януковиче победили худшие качества, многие годы таившиеся в глубинах его естества. Недостаток культуры, преследовавший его всю жизнь, сыграл роковую роль".

Кадровая анемия. "Именно дремучая некомпетентность, катастрофически низкий уровень квалификации аппарата в значительной степени стали причиной сползания к краю пропасти, которое привело Украину практически к полному, трагическому разрушению государственных институтов в начале 2014 года". "Стало ясно, что власть задыхается в собственной грязи".

Ненавидел Путина - но уступал. "Мне кажется, хозяин Банковой всеми фибрами души ненавидел хозяина Кремля. Я убежден, что Янукович страшился Путина... Но в силу особенностей психики Янукович покорно терпел эту навязанную дружбу... Он постоянно уступал Путину, будучи зависимым от позиции Кремля, но и осознавая, что нужен Кремлю для реализации далеко идущих амбиций. Кроме того, опасный, коварный, однако говорящий с ним на одном языке всегда казался Януковичу ближе, чем истеблишмент Запада".

Ошарашил Запад. "В час Ч в Вильнюсе украинский президент не подписал ни одного соглашения (об интеграции ЕС) и принял участие только в фотосъемке. На снимках зафиксирован провал потерянного человека... До начала торжеств он... не подал руки своим ошарашенным западным партнерам, включая Ангелу Меркель, с которой вел переговоры накануне. В результате оказался в самом углу, рядом с представителями Беларуси. С ним никто не общался, наступала пора неминуемой изоляции".

И укатил в Сочи. "Страх потерять власть породил попытку ехать к Путину с челобитной. За этим скрывалась подлинная драма Януковича и всей Украины, которую он тянул в старательно вырытую путинской лопатой яму. Никто точно не знает, о чем говорили Путин и Янукович в Сочи. Но это и неважно. В Сочи ехал еще президент суверенного государства, а возвратился - слуга Кремля". "Наверняка падение сданной в ходе торга Украины можно было бы наблюдать воочию, если бы, как и в 2004 году, не вмешался доведенный до отчаяния и ярости народ".

ПОРОШЕНКО. ИСКУССТВО ИЗВОРОТЛИВОСТИ

Любит показать себя. "Яркость и фактурность презентации себя - это человеческая слабость Порошенко. В данном контексте Рошен, 5 канал и любовь к Клоду Моне, да и сами должности во власти рассматриваются им как звенья одной цепи. Имя этой слабости - создание задуманного образа, хотя порой весьма искусное".

И деньги. "Из разных вариантов самореализации он выбрал паллиативный: делает все, чтобы стать политическим и государственным деятелем, не расставаясь с бизнесом. Если бы он внимательно прочитал "Евангелие богатства" Карнеги, то вероятно задумался бы над его утверждением: собирание богатства - один из худших видов идолопоклонства. Ни один идол так разрушителен, как поклонение деньгам".

Строил бизнес при всех президентах. "Дважды был министром, трижды нардепом, один раз секретарем СНБО... Развитая гибкость ума, доведенная до искусства изворотливость, а еще потрясающая способность огибать острые углы позволили Петру Порошенко балансировать на любом политическом ветру и весьма благополучно решать свои бизнес-проблемы при всех президентах".

Команду привел тоже из бизнеса. "Предложение работать в команде Порошенко я воспринял как должное... Я впервые оказался в когорте людей, которые были не просто младше меня по возрасту, но как минимум вдвое младше. Эти люди что-то, как-то и по-разному знали обо мне. А я о них - ничего. Почти все люди команды Порошенко доселе не сталкивались с госслужбой, почти все пришли из бизнеса".

Но никому не доверяет. "Порошенко не склонен доверять никому. Или, если это не получается, максимально сжимает круг людей, причастных к решениям. Это свидетельство двух тенденций: недоверия к окружающим и желания самому контролировать все. Именно отсюда проистекает еще один штрих управленца: назначать на должность скорее преданного человека, чем профессионала".

Выбрал ручное управление. "Это серьезно замедлило процесс формирования и реализации оборонного заказа, корпоратизации, реструктуризации и приватизации госпредприятий ОПК. И сделало невозможным приход западных инвестиций и технологий. Не секрет, что американская сторона была готова к военно-техническому сотрудничеству и передаче ряда технологий, но настаивала на ликвидации госконцерна Укроборонпром. Кстати, создание оружия сдерживания агрессии Петр Алексеевич затянул почти на три года".

Крен президентской лодки. "Когда среди руководителей сектора безопасности начали появляться чистые бизнесмены, это стало выглядеть как некий крен лодки. Миллиардер Косюк в АП, бизнес-партнер Олег Гладковский как куратор оборонной промышленности или автодилер Роман Романов в роли руководителя оборонпрома - кадровая политика президента в военное время вряд ли выглядит продуманной".

Сделал много, но. "За почти пять лет войны Украина только приблизилась к решению узловой задачи перевооружения и создания армии, способной отразить агрессию Кремля. Программы развития армии и оборонной промышленности появились лишь после трех лет войны. За все годы президентской каденции Порошенко только в 2019 году появятся первые пять предприятий для приватизации".

PS.

"Предмет моих стараний - вовсе не рассказ о лидерстве или волшебном превращении партийных функционеров в олигархов. Я преследовал другую цель: попытаться вынудить соотечественников обратить пристальный взгляд на всю политическую элиту и задуматься над своим персональным участием в ее формировании. Основания для этого есть серьезные: мы уже несколько раз приближались к таким государственным катаклизмам, что можно было без труда заглянуть в пропасть".