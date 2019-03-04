Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
30.66
USD
26.86
RUB
0.41
EUR
30.57
USD
26.83
RUB
0.41
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
3 марта 19, 20:11
Телеканал Украина заявил о вмешательстве в работу
Телеканал
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Это уже третий случай глушения сигнала канала за последние месяцы

Вечером 2 марта сигнал телеканала Украина в очередной раз пытались глушить. Об этом сообщила пресс-служба канала. 

Директор департамента развития сети вещания канала Богдан Жданов сообщил, что с 21.01 до 21.07, а также с 21.15 и до 21.28 в миллионы абонентов спутникового и кабельного типа приема сигнала не могли просматривать программы телеканала.

На телеканале уточнили, это уже третий случай глушения сигнала за последние месяцы. В частности, 1 марта во время прямого эфира ток-шоу "Главная тема. Выбор" с участием министра внутренних дел Арсена Авакова, генпрокурора Юрия Луценко и председателя СБУ Василия Грицака было зафиксировано вмешательство внешнего технического оборудования, с помощью которого пытались искусственно заглушить сигнал канала.

Председатель комитета ВР по вопросам свободы слова Виктория Сюмар заявила в Facebook, что глушение сигнала телеканала Украина является демонстрационной угрозой для вещания любого телеканала, и призвала правоохранителей оперативно расследовать подобные случаи.

"Глушение эфира ТРК Украина в то время, когда там, в прямом эфире, были три главных силовика страны, выглядит как серьезный "политический сигнал". И это, безусловно, демонстрационная угроза для вещания любого украинского телеканала", - отметила депутат.

Она добавила, что в Украине есть технологии глушения как аналогового, так и цифрового сигнала. Их применяют в зоне разграничения на Востоке для глушения российских каналов в городах. Депутат настаивает на том, чтобы соответствующие службы выяснили, откуда работали глушилки и сообщили об этом общественности.
liga.net
Ещё по теме:
Выгодное сотрудничество с токсичными партнерами
Гриценко пообещал вернуть украинское гражданство Саакашвили
Канабіс: як у світі змінюють думку щодо медичної марихуани
Прожиточный минимум в госбюджете-2019
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Архиепископа Климента отпустили, - адвокат Полозов. ВИДЕО
noimageМой путь в зазеркалье: Горбулин дал оценку пяти президентам
noimageВ Крыму задержали архиепископа Климента
noimageЦИК потратит на бюллетени более 166 млн грн
noimageСиноптик шокировала прогнозом погоды на 3 марта
Лента новостей