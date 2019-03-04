Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
30.58
USD
26.86
RUB
0.41
EUR
30.39
USD
26.81
RUB
0.41
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
4 марта 19, 08:39
На выборах в Эстонии победила право-либеральная партия
Эстония
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Оппозиционная эстонская право-либеральная Партия реформ увеличила свое присутствие в парламенте на четыре мандата

На парламентских выборах в Эстонии победила оппозиционная право-либеральная Партия реформ. По данным эстонского центризбиркома, она получила 34 места из 101 в парламенте, увеличив свое присутствие на четыре мандата.

На втором месте - правящая пророссийская Центристская партия Юри Ратаса - 26 места в парламенте (на одно меньше, чем ранее).

В парламент прошли еще три партии: оппозиционная Консервативная народная партия - 19 мандатов; партия Отечество, входящая в правящую коалицию, - 12 мандатов; Социал-демократическая партия - десять мандатов.

Всего в выборах принимали участие десять партий и 15 независимых кандидатов.

Около 26% эстонских избирателей проголосовали онлайн.

Партию Ратаса поддерживают большинство этнических россиян, которые составляют около 25% населения страны.

Правом голоса на выборах в парламент Эстонии обладают 958 571 гражданин в возрасте старше 18 лет, не имеющие действующего уголовного наказания.
liga.net
Ещё по теме:
Филарету - 90. От изгоя до героя: История его борьбы
Вакарчук морочит голову избирателям
Конкурс на управление Межигорьем провели скрытно
В США 12-летний школьник застрелил профессионального боксера
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Торговая война между США и Китаем: СМИ узнали детали сделки
noimageЕпифаний: Идеи "русского мира" оскорбляли нас
noimageВраг за сутки 9 раз атаковал позиции ОС: ранен воин
noimageАрхиепископа Климента отпустили, - адвокат Полозов. ВИДЕО
noimageТелеканал Украина заявил о вмешательстве в работу
Лента новостей