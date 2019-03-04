Громкое увольнение Гладковского

С должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны уволен Олег Гладковский. Об этом президент Петр Порошенко заявил во время сегодняшнего визита в Николаев.

Указ об увольнении был подписан утром 4 марта перед отлетом главы государства в Николаев

"Также он снят и с должности председателя Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля <...> Публично обращаюсь с призывом к НАБУ расследовать резонансные публикации и расставить все точки над "i". Если кто виноват - наказать", - добавил президент.

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Сегодня вечером он намерен переговорить по телефону с руководством НАБУ.

"Президент, конечно, не суд, и мое заявление - не приговор. Но моя задача - создать такие условия, чтобы люди поверили в честность и беспристрастность объективного расследования. В подобных ситуациях не спасают ни должность, ни связи", - заявил Порошенко.

Глава государства призвал правоохранительные органы "к максимально открытости" по этому кейсу и заявил, что те должны "информировать общество настолько широко, насколько это только возможно, чтобы не нанести вред следствию".



