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Новости
Украина
4 марта 19, 18:04
Порошенко ждет суд в случае моего избрания - Тимошенко
Юлия Тимошенко
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Кандидат в президенты заявила, что дело Олега Гладковского - верхушка "коррупционной пирамиды"

Кандидат в президенты Юлия Тимошенко заявила, что действующего президента Петра Порошенко и "его преступное коррупционное окружение" будут судить в случае ее победы на выборах . Об этом она сказала в интервью Reuters.

"Несмотря на то, что во время интервью агентству Reuters она говорила тихо, Тимошенко громко открыла огонь по Порошенко в публичном пространстве", - пишет агентство.

Тимошенко, комментируя последний коррупционный скандал, связанный с замсекретаря СНБО и бизнес-партнером президента Олегом Гладковским, заявила, что "верхушка айсберга".

"Под водой находится коррупционная пирамида, которая за пять лет сильно выросла. Мы верим, что выиграем президентскую кампанию, и что президент и его преступное коррупционное окружение будут отданы под суд", - сказала кандидат в президенты.

Как известно, после выхода в эфир программы Схемы о подозрительных, по мнению расследователей, спонсорах Батькивщины, Нацполиция открыла уголовное производство о возможном нарушении порядка финансирования этой партии.
liga.net
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