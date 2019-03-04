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Украина
4 марта 19, 18:41
В Черкассах застрелили известного бизнесмена. ФОТО
убийство в Черкассах
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В понедельник, 4 марта, в Черкассах был убит предприниматель Владимир Сотников, который неоднократно фигурировал в уголовных делах, связанных с рейдерством.
Инцидент в Черкасах произошел в микрорайоне «Мытниця» по ул. Героев Днепра. Как сообщает местное издание «Прочерк» со ссылкой на собственные источники, несколькими выстрелами из огнестрельного оружия в собственной квартире был застрелен Владимир Сотников.

В полиции подтвердили факт убийства. Правоохранителей вызвали люди, которые слышали выстрелы. 

Убийца скрылся с места совершения преступления. 

Убийство произошло около 10 часов утра.







Предприниматель Владимир Сотников занимался аграрным бизнесом и неоднократно фигурировал в рейдерских историях. Наиболее громкой была история с попыткой рейдерского захвата недвижимого имущества ООО «Черкассы-Днепр-Агро» в селе Орловец Городищенского района в апреле 2018 года.

Однако правоохранители предупредили захват и задержали 50 человек. У них изъяли два пакета пистолетов, автоматы, наркотики.

Впоследствии правоохранители установили, что мужчины прибыли на территорию Черкасской области из Киевской, Житомирской и Харьковской областей.





Как сообщает издание, он также фигурировал в качестве обвиняемого по делу попытки рейдерского захвата ООО «Черкассы-Днепр-Агро». Дело слушается в Городищенском районном суде.
 
В качестве обвиняемого Сотников проходил по статье «Мошенничество в особо крупных размерах» по отношению к ООО «ОП Импульс плюс. Дело слушается в Монастырищенском районном суде. Сообщается, что осенью прошлого года предприятие Сотникова хотело собрать урожай кукурузы, которую сеяло ООО «ОП Импульс плюс». Тогда на стороне предприятия погибшего выступили представители местного отделения «Национального корпуса».
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