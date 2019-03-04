Что надо знать об альянсе Гриценко и Садового?

Андрей Садовый решил снять кандидатуру в пользу Анатолия Гриценко. Мэр Львова заверяет, что за это ничего не получил. При этом как именно Садовый будет делиться своими ресурсами – пока не договорено. Но все не так просто и в Самопомощи есть несколько вопросов к команде Гриценко. Зачем Садовый снялся с выборов, что это даст Гриценко

Объединительный кофе

В последний день зимы демократический лагерь затаил дыхание после сообщений от обоих кандидатов. Сначала Садовый написал, что понимает желание украинцев иметь единого кандидата, способного победить ставленников олигархов. Также Садовый заявил, что ожидает последние данные соцопросов, которые "станут решающими для дальнейших действий". Еще больше подогрел интригу Гриценко, анонсировав встречу с Садовым 28 февраля, на которой "будут принимать важное и ответственное решение".

"Совершенно случайно" возле заведения, где проходила встреча двух кандидатов, оказались журналисты, которые пыталась узнать, о чем же все-таки договорились политики. Садовый лишь иронично отметил, что "договорились, что мы встречаемся в ресторане и пьем эспрессо".

Встреча Садового и Гриценко 28 февраля (фото: facebook.com/sonya.koshkina)

Тем временем в парламенте ловили депутатов фракции Самопомощь, чтобы понять, есть ли контакт или все как всегда. Егор Соболев был явно на взводе и не горел желанием общаться с журналистами. "Если они оба будут баллотироваться, то они оба не попадут во второй тур", - единственное что сказал Соболев в комментарии журналисту LIGA.net. Соболев с самого начала открыто выступал за то, что Садовый должен уступить Гриценко на президентских выборах. Но далеко не все в партии его поддерживали.

Некоторые депутаты от Самопомощи сомневались в необходимости уступать Гриценко. "Это как в физике. Чем больше масса, тем больше притяжение. Так вот, если выбирать между Садовым и Гриценко, то лучше выбрать Садового. У него больше притяжение. Вокруг его личности легче объединять людей", - отметил собеседник из депутатского корпуса Самопомощи.

К тому же некоторые члены партии не верят соцопросам и считают, что Садовый набирает минимум в два раза больше голосов. На президентских выборах это не играет никакой роли, но с прицелом на парламентскую историю это может выстрелить. Кроме того, не все в команде Садового верят в светлые демократические планы Гриценко. "Где гарантии, что сейчас мы уступим Гриценко, а осенью он нас не кинет?" - задаются вопросом в Самопомощи.

Еще одним серьезным камнем преткновения на пути объединения является человеческий ресурс. У Самопомощи есть вопросы касательно людей, которые входят в команду Гриценко. Депутат Самопомощи Руслан Семенуха озвучил две фамилии людей, которые, по его словам, входят в команду кандидата: "Пребывание Бродского и Корбана в команде Гриценко несовместимо с принципами Самопомощи и несет репутационные риски. Если Гриценко разделяет наши принципы, он должен избавиться от этих людей". Вспоминают в партии также и Николая Катеринчука с Николаем Томенко, называя их политиками "не первой свежести".

При этом в штабе Гриценко отметили , что у них тоже есть претензии к определенным членам команды Садового. Правда, не уточнили к каким.

В близком окружении Садового и Гриценко отказались комментировать итоги переговоров кандидатов. "Не было никаких переговоров. Была просто встреча двух кандидатов за кофе. Иногда кофе - это просто кофе", руководитель избирательного штаба Садового Олег Лаврик.

Гриценко попросил не требовать "всего и сразу". "Как только у нас будет совместно согласованное решение, оно сразу будет обнародовано. Односторонних комментариев не будет, так мы с Андреем Ивановичем договорились", - говорил Гриценко.

Известно, что 27 февраля Садовый встречался с Владимиром Зеленским и гендиректором 1+1 Александром Ткаченко. Эту информации позже подтвердил сам Садовый. Кроме того, после встречи с Садовым Гриценко встречался с Юлией Тимошенко. В штабах Садового и Гриценко не видят ничего странного в таких встречах, считая необходимым "координировать действия накануне выборов". Речь, скорее, о ситуативном союзе, у которого есть один общий враг – Петр Порошенко.

В первый день весны Садовой сообщил, что ознакомился с результатами социологического опроса львовский компании Фама и принял решение отозвать свою кандидатуру. Примечательно, что Фама уже делала соцопросы по заказу партии Самопомощь, которая платила за них бюджетными средствами (согласно финотчетам партии, поданным в НАПК).

При этом мэр Львова отметил, что его поддержка "не будет безусловной". В скором времени он предложит Гриценко проект соглашения о поддержке. Садовой заверил, что у него нет ни единой договоренности с Гриценко.

Зачем объединились

Олег Лаврик сообщил что стороны намерены публично подписать соглашение, где будут прописаны основные принципы сотрудничества. Изначально совместный брифинг Садового и Гриценко планировался на понедельник, 4 марта, но в связи с неготовностью документа подписание перенесли предварительно на 7 марта.

"Здесь не работает математика, здесь работает энергия людей. Если мы покажем обществу, что есть реальные шансы объединится вокруг одного и есть реальные шансы на победу, то у нас есть достаточно времени, чтобы зайти во второй тур и побороться за пост президента", - считает Лаврик.

В штабе Гриценко отмечают, что в запланированном соглашении не будет никакого раздела должностей. Все остальное – после выборов, сказал руководитель предвыборного штаба Гриценко Виктор Чумак.

По его словам, последние социологические опросы показывают, что объединение Гриценко и Садового даст более 15%. "Уровень доверия к Гриценко намного выше, чем у Порошенко и Тимошенко. В этом случае этот самый рейтинг идет вдогонку за уровнем доверия. Второй тур с Зеленским и Гриценко становится четкой реальностью", - уверен Чумак. Теперь в команде Гриценко ожидают результат их кандидата в первом туре на уровне 25%.

Кто еще поддержит Гриценко

Первым на решение Садового отреагировал кандидат от партии Сила людей Дмитрий Гнап. Он сообщил о снятии своей кандидатуры в пользу Гриценко, уточнив, что это решение должен утвердить съезд партии. На следующий день Сила людей отозвала Гнапа, но не приняла решение о поддержке кого-либо из кандидатов. В партии отметили, что позиция Гнапа не совпадает с позицией партии.

Еще один кандидат в президенты, которого можно отнести к демократическому лагерю, Роман Бессмертный сообщил, что нормально относится к решению Садового, но не полностью поддерживает действия кандидатов-демократов: "Если сейчас все оппозиционеры-демократы снимутся с выборов, выведут своих людей с комиссий, заберут своих доверенных лиц, то им тогда очень надолго покажут, где их место… Вы или решаете свои вопросы и тогда мне с вами не по пути, или мы вместе решаем вопросы государства и проблемы общества – тогда я буду вместе". Бессмертный отметил, что последний раз общался с Гриценко в ноябре 2018 года.

Садовый и Гриценко не скрывают, что ожидают реакции Святослава Вакарчука. Слово певца может заставить прийти на выборы тех, кто не собирался голосовать, особенно молодежь. "В этой ситуации не имеет морального права молчать Вакарчук и другие моральные авторитеты. Если ты говоришь о единстве и возможности изменений, то сегодня эта возможность есть", - считает нардеп Семенуха.

Святослав Вакарчук (фото - facebook.com/okeanelzyofficial)

Что будет дальше

С понедельника штабы Садового и Гриценко садятся за стол переговоров и будут обсуждать планы на президентскую кампанию. Бордовую кампанию Садового планируют свернуть, но в соцсетях продвижение мэра Львова продолжится. Если Гриценко попросит о финансовой помощи, Самопомощь будет готова ему в этом помочь.

У Садового считают, что новость об объединении демократов нервно восприняли в штабах Порошенко и Тимошенко. Спикер избирательного штаба действующего президента Олег Медведев сообщил, что решение Садового "особо не повлияет" на избирательную кампанию. Наоборот, считает он, часть потенциальных голосов мэра Львова может перейти именно Порошенко. С тем, что не все 2-3% Садового перейдут Гриценко согласен и гендиректор Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто.

"Было исследование, в котором задавали вопрос: как вы проголосуете, если Садовой снимет свою кандидатуру в пользу Гриценко? Там Гриценко получал 15%. Это нереально, потому что они просто напомнили, что есть Садовой, есть Гриценко. Но проблема в том, что большая часть людей только со списком в руках может сказать, за кого они проголосуют. Если им это не напоминать, то они ничего не выберут", - отметил Паниотто. По его словам, информация о решение Садового должна быть доведена до общества. Тогда теоретически это может забрать 1-2% у кого-то из первой тройки – Зеленский, Порошенко или Тимошенко.

Директор фонда Демократические инициативы Ирина Бекешкина сообщила что у Гриценко есть шанс на второй тур только, если двум из трех лидеров рейтингов очень не повезет. Бекешкина объясняет решение Садового нежеланием показывать низкий результат на президентских выборах. "Самопомощь пошла на объединение, потому что, очевидно, что Садовому ничего не светит. Если у него в марте будет результат ниже 5%, которые нужны для прохождения в Раду, то это очень негативно скажется на парламентской истории", - считает Бекешкина.

В штабах Садового и Гриценко отмечают, что никаких совместных планов на парламентские выборы нет. Виктор Чумак предлагает за месяц до парламентских выборов сделать социологические замеры и определить сильнейшего. В тоже время в Самопомощи заявили, что парламентская история для них продолжается и цель партии – победа на выборах осенью.