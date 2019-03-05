Масленица 2019: самые необычные рецепты блинов

4 марта начиналась Масленица! От блинов будет не скрыться всю неделю: их будут печь дома, они появятся в меню всех кафе и в лавках на уличных ярмарках. Но если вы захотите по-настоящему удивить своих друзей и близких в эти праздники, то специально для вас в издании The Challenger рассказали о самых необычных

Радужные блины

Ингредиенты:





- Молоко - 200 мл





- Кефир (обезжиренный) - 200 мл





- Яйца - 3 шт.





- Масло (сливочное) - 25 г





- Сахар - 2 ст. л. Соль - ½ ч. л.





- Пищевой краситель - по вкусу Процесс приготовления: Соедините муку, сахар, соду и соль в большой миске. Перемешайте венчиком до однородной массы.

Взбейте в отдельной посуде яйца, кефир и молоко. Соедините содержимое обеих мисок и перемешайте.

Разделите полученное тесто на пять равных частей. Окрасьте каждую пищевым красителем разного цвета. Растопите небольшой кусочек масла на большой антипригарной сковороде на среднем огне. Выпекайте блины по 2-3 минуты с каждой стороны, пока они не станут золотистого цвета.

Сложите блины друга на друга. Подавайте со свежими ягодами или кленовым сиропом. Блинные мешочки с жульеном из грибов и курицы Ингредиенты: - Мука - 240 г - Мука - 240 г





- Молоко - 400 мл





- Вода - 200 мл





- Яйца - 2 шт





.- Грибы (шампиньоны) - 300 г





- Курица (филе) - 1 шт.





- Лук (зеленый) - 1 пучок





- Лук (репчатый) - 1 шт.





- Масло (растительное) - 3 ст. л.





- Сахар - 1 ст. л.





- Сода - ½ ч. л.





- Специи (прованские травы) - ½ ч. л.





- Соль - по вкусу Процесс приготовления: Взбейте венчиком молоко, яйца и сахар до образования пены. Постепенно добавьте просеянную муку. Смешайте до состояния однородной массы. Посолите по вкусу. При необходимости добавьте немного воды. Разведите в стакане кипятка соду, размешайте и влейте в тесто. Оставьте на 10-15 минут. Добавьте ложку растительного масла. Жарьте блины на горячей сковороде, предварительно смазанной маслом. Отварите курицу и измельчите мясо с помощью мясорубки или блендера.

Мелко нарежьте грибы и лук. Обжарьте на сковороде. Добавьте к филе и хорошо перемешайте. В середину каждого блина выложите начинку, соберите края блинов и перевяжите веточкой зеленого лука.

Украсьте мешочки прованскими травами. Подавайте со сметаной или натуральным йогуртом. Блинные трубочки с заварным кремом Ингредиенты: - Мука (пшеничная) - 165 г - Мука (пшеничная) - 165 г





- Молоко - 450 мл





- Яйца - 1 шт.





- Яйца (желток) - 1 шт.





- Масло (растительное) -30 мл





- Сахар - 4 ч. л.





- Разрыхлитель - 2 ч. л.





- Сахар (пудра) - 10 г





- Ваниль - ½ ч. л.





- Корица - по вкусу





- Соль - ½ ч. л.

Процесс приготовления: В глубокой миске слегка взбейте 300 мл молока, яйцо и 2 ч. л. сахара до однородной консистенции. Посолите по вкусу. Добавьте разрыхлитель и перемешайте еще раз. Добавьте в заготовку для теста немного корицы и перемешайте. Просейте 150 г муки через сито и постепенно добавляйте необходимое количество в тесто. Хорошо перемешивайте. Если тесто получилось слишком густым, влейте немного молока или воды. В конце добавьте ложку растительного масла. Нагрейте большую антипригарную сковороду на среднем огне. Влейте в центр сковороды тесто и наклоняйте сковороду по кругу, чтобы оно равномерно распределилось. Жарьте блины с двух сторон до образования румяного цвета. Отложите готовые блины охлаждаться, иначе ваша начинка растает. Приготовьте крем: для этого смешайте в миске 2 ч. л. сахара и 15 г муки, добавьте 50 мл молока и перемешайте. Добавьте яичный желток и немного ванилина. Должна получиться густая масса. Нагрейте оставшиеся 100 мл молока, добавьте его в заготовку для крема и хорошо перемешайте. Через пару минут начинка загустеет. Переложите крем в посуду и остудите. Уберите в холодильник на 20 минут. Выложите остывший крем на край блина и скрутите трубочки. Переложите блины на тарелку и оставьте в холодильнике на 30 минут.

Готовые блины посыпьте сахарной пудрой и украсьте свежими ягодами. Блинные роллы с семгой, сливочным сыром и авокадо Ингредиенты:

- Молоко - 2 стакана - Молоко - 2 стакана





- Мука (пшеничная) - 6 ст. л





.- Яйца - 1 шт.





- Сыр (сливочный) - 200 г





- Рыба (семга) - 100 г





- Авокадо - 1 шт.





- Масло (растительное) - 1 ст. л





. Сахар - по вкусу





- Соль - по вкусу Процесс приготовления: В глубокой миске смешайте яйца, молоко, сахар, соль и растительное масло. Добавьте просеянную муку и перемешайте. Выпекайте блины на разогретой сковороде. Остудите приготовленные блины. Смажьте сыром. Тонко нарежьте рыбу и выложите на сыр. Сверху добавьте тонкие пластины авокадо. Сверните блины в роллы и оставьте их пропитаться. Разрежьте на рулетики. Шпинатные панкейки с шоколадом Ингредиенты: - Мука (пшеничная) - 200 г - Мука (пшеничная) - 200 г





- Миндальное молоко - 1 стакан





- Шпинат - 1 чашка





- Яйца - 1 шт.





- Шоколад (капли) - 40 г





- Сахарозаменитель (стевия) - 1 упаковка





- Масло (кокосовое) - 1 ст. л.





- Мята (перечная экстракт) - 1 ч. л.





- Разрыхлитель - 1 ч. л.





- Сода (пищевая) - ½ ч. л.





- Соль - ½ ч. л.



