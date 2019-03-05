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5 марта 19, 10:06
Синоптики предупредили о перепадах атмосферного давления
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По прогнозам Укргидрометцентра, 6 марта ожидается похолодание, 7-8 марта - потепление

Сегодня, 5 марта, в Украине будет тепло. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

Дневная температура воздуха достигнет + 6, + 10 градусов, на западе до +12, а на юге, особенно в Одесской области, до + 12, + 15 градусов.

"Ветер западный, юго-западный, атлантический.  Дожди, местами и небольшие, пройдут в западных и северных областях. В Карпатах - с мокрым снегом", - отметила Диденко.

Фото: meteo.gov.ua

По ее словам, на остальной территории Украины будет сухо.

В Киеве вторник - влажный, ветреный, но теплый. В течение дня 5 марта ожидается до + 8 + 10 градусов.

"6 марта - похолодание. 7, 8 марта - потепление. 9,10 марта, на Шевченковские дни, - похолодание", - уточнила Диденко.

"Все эти колебания будут незначительными, голову и сосуды будут доводить до бешенства прыжками атмосферного давления, сильным ветром и набегами облачности", - сказала Диденко.

4 марта сообщалось, что юго-западный ветер принесет в Украину потепление.
liga.net
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