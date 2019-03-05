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Новости
Украина
5 марта 19, 20:08
В США отреагировали на скандал с Укроборонпромом
Мари Йованович
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Нужно провести полный аудит концерна и рассекретить приказы, считает посол США в Украине

Кабмин должен провести полный аудит Укроборонпрома. Об этом заявила посол США в Украине Мари Йованович во время информационного марафона "Диалоги во времени", передает Укринформ.

"Правительство Украины должно провести полный аудит Укроборонпрома и рассекретить приказы. Это поможет борьбе с коррупцией в секторе обороны и сделает эту систему более прозрачной. Таким образом и лекарства, и оружие будут прозрачно попадать в руки украинских бойцов", - сказала Йованович.

25 февраля журналисты, почти за месяц до выборов главы государства, обнародовали расследование о возможных махинациях группы лиц во главе с сыном первого замсекретаря СНБО и бизнес-партнера президента Олега Гладковского. В схеме, по данным проекта Наші гроші, участвовали сам Гладковский, его сын Игорь и несколько дельцов, которые работали с контрабандистами, а также директора оборонных заводов, в том числе глава Укроборонпрома Павел Букин.

Журналисты заявляют, что связанные c Гладковским-младшим фирмы-прокладки несколько лет поставляли Укроборонпрому контрабандные комплектующие из РФ по завышенным ценам. В одном из сюжетов речь шла о завышении цен на авиадетали для контракта с Казахстаном.

На следующий день Порошенко отстранил Гладковского, а затем и уволил. Сын Гладковского записал ролик-пародию на расследование.

В Укроборонпроме заявили, что расследование проекта Наші гроші имеет признаки манипуляций и является проявлением заангажированной журналистики. 
liga.net
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