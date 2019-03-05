Генерал армии США за поставку Украине новых видов оружия

Главнокомандующий Вооруженных сил США в Европе генерал армии США Кертис Скапаротти сказал, что будет рекомендовать предоставление Украине новых типов оружия. Об этом он заявил на слушаниях в комитете Сената США по вооруженным силам, передает Укринформ.

Генерал не исключил предоставление Украине новых снайперских систем, боеприпасов, а также, учитывая ситуацию в Керченском проливе, систем для Военно-морских сил.