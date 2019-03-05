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Новости
Украина
5 марта 19, 22:15
Посол США призвала власти Украины уволить Холодницкого
Назар холодницкий
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Йованович подчеркнула, что необходимо провести тщательное расследование в отношении лиц, причастных к коррупции

Посол США в Украине Мари Йованович призвала украинские власти уволить главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого из-за того, что он был "замечен в инструктировании подозреваемых, как избежать обвинения в коррупции". Об этом Йованович заявила в Киеве во время информационного марафона "Диалоги во времени", сообщает УНИАН.

«Для того, чтобы обеспечить целостность антикоррупционных учреждений, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры должен быть заменен. Ни одно лицо, которое было замечено в инструктировании подозреваемых о том, как избежать обвинения в коррупции, не может иметь доверия в ведении тех же самых дел", - сказала посол.

Йованович подчеркнула, что необходимо провести тщательное расследование в отношении лиц, причастных к коррупции.

30 марта 2018 года главы НАБУ и ГПУ Артем Сытник и Юрий Луценко передали Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров жалобы на руководителя САП: якобы тот совершил дисциплинарные нарушения. Это произошло после того, как были обнародованы сделанные в рабочем кабинете Холодницкого аудиозаписи, на которых речь идет о подстрекательстве свидетеля к даче неправдивых показаний, о сливе данных о предстоящих обысках и о прессинге на чиновников для принятия "правильных" решений.

За это главу САП призвали уйти с должности. Его также обвиняли в препятствовании расследованию некоторых производств НАБУ. 26 июля КДКП решила, что не станет увольнять его: Холодницкий получил только выговор. Директор НАБУ заявил, что обжалует выговор.
liga.net
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