Глава Укроборонпрома: "Откаты" не брал, увольняться не буду

Гендиректор Укроборонпрома Павел Букин опровергает информацию об "откатах" с покупки предприятием авиационных высотомеров и заявляет, что в отставку не собирается. Об этом он сказал в комментарии ВВС Украина.

В третьей части Наших грошей о коррупции в оборонной сфере речь идет о том, что в 2017 году "группировка Жукова-Гладковского" поставила государственной компании Укрспецэкспорт российские детали для самолетов по цене, завышенной в семь раз. С этой сделки якобы получили откаты тогдашний директор компании Павел Букин и замсекретаря СНБО Олег Гладковский.

В частности, Букин, по данным расследователей, получил с этой сделки 10 тыс долл "отката".

"Получение какого-то вознаграждения категорически отрицаю. Это неправда", - заявил он.

Также он утверждает, что детали не закупались по завышенной цене.

"Завышенную цену категорически отрицаю. У нас есть соответствующая процедура отбора поставщиков. Зафиксированная во времени и документах, в переписке. Мы готовы всю эту информацию предоставить по запросу любого правоохранительного органа", - сказал Букин.

По его словам, нельзя четко делать вывод о том, что цена была действительно завышена.

"Что показывается в расследовании (и это подчеркивают журналисты): что товар ввозился изначально как другой товар... - чтобы скрыть его военное назначение, так как он устанавливался на военный самолет. Как в этом случае можно комментировать: было завышение, не было? Люди выполняли задачи по поставке техники текущего производства. К сожалению, российского", - пояснил Букин.

Кроме того он заявил, что не планирует уходить с должности гендиректора Укроборонпрома на время возможных проверок.

"Если нужно будет, чтобы я уволился или устранился от должности - я с сожалением, но сделаю это. Спокойно и без политизации", - добавил он.