"Как скальпель": в Донбассе применяют новые боеприпасы РФ

Во временно оккупированном Донбассе боевики используют новые российские управляемые артиллерийские снаряды "Краснополь". Об этом сообщает Радио Свобода.

В феврале в поселке Новолуганское на Светлодарской дуге от такого пострадал частный дом. Его 70-летний владелец Виктор Фролов выжил.

"Был проведен анализ, собраны все осколки. "Краснополь" имеет особенности - это и система наведения, это и боевая часть, стабилизационная часть, те же хвостовые наконечники, которые позволяют осуществлять корректировку траектории полета уже на подлете к цели", - отметил спикер Главного управления разведки Вадим Скибицкий.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Управляемый артиллерийский снаряд калибра 152 мм весит 50 кг. Осколочно-фугасная боевая часть позволяет поражать бронетехнику и укрепленные военные объекты на расстоянии до 20 км. Приводится боеприпас с помощью лазерного луча, входящего в состав комплекса.

Стоимость одного снаряда - десятки тысяч долларов.

"Для того, чтобы использовать этот боеприпас, нужен лазерный целеуказатель-дальномер, который подсвечивает цель, а уже на отраженный лазерный луч летит этот снаряд и попадает. Этот дальномер есть в составе штатных подразделений регулярных Вооруженных сил", - отметил заместитель начальника научно-исследовательского управления Генштаба ВСУ Виктор Шидлюх.

Фото: radiosvoboda.org

Пропагандисткие СМИ РФ нахваливают разработку, пишет Радио Свобода: "Работу "Краснополя" можно сравнить с ювелирной хирургической операцией, военные так и называют его - "скальпель".

Боеприпас на вооружении только у трех стран: РФ, Китая и Индии. И хотя разрабатывать его начали еще в конце 1970-х, в украинские части, по данным Генштаба ВСУ, "Краснополь" не поступал.

"Попадание в жилой дом... это была ошибка операторов при наведении этого высокоточного снаряда из-за отсутствия опыта наемников", - отмечает Скибицкий.

Огонь, по информации разведки, оккупанты вели в учебных целях.

"Происходит обучение экипажей, боевых расчетов, офицеров и даже курсантов ВС РФ на нашей территории. Мы фиксировали прибытие не только курсантов, но и преподавателей Санкт-Петербургской артиллерийской академии, других инструкторов, осуществляющих подготовку военнослужащих ВС РФ", - добавил Скибицкий.

4 марта сообщалось, что в ОРДЛО российские военные специалисты осуществляли испытания нового образца беспилотника при применении в составе разведывательно-ударного контура.